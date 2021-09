Nezapomeneme. Mistr světa, osudový kouč i kamarád o Češích z Jaroslavle

(29. srpen 1979 - 7. září 2011)

Urostlý obránce se zapsal do paměti českých fanoušků především na hokejovém šampionátu v roce 2010. Z jeho vyrovnávacího gólu sedm vteřin před koncem semifinálového duelu se Švédskem se stal legendární moment. Rachna, Kachna, to to letělo... Na mistrovství světa v roce 2011 zase chytil za srdce tvrdou mstou vůči ruskému agresorovi Jevgeniji Arťuchinovi.

Z obou turnajů si Rachůnek také odvezl medaili (zlato a bronz).

Rachůnek vstoupil do velkého hokeje ve Zlíně, hrál i v NHL za Ottawa Senators, New York Rangers a New Jersey Devils. V Rusku získal s Jaroslavlí titul.