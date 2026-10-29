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Chceš jet za zraněným synem? Zrušíme ti smlouvu! Kouč v Rusku čelí silné kritice

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  13:20

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Trenér Leonids Tambijevs na střídačce moskevského Dynama. | foto: Sergei Savostyanov / TASS / ProfimediaProfimedia.cz

Čelí velké kritice. Fanoušci moskevského Dynama na něj bučí a hokejový trenér Leonids Tambijevs si musel vyslechnout: „Vyhoďte ho!“. V tradičním klubu KHL navíc rezonuje jeho kritický postoj k útočníkovi Jordanu Wealovi, který tým opustil kvůli rodinnému neštěstí. Lotyšský kouč ho však za to chtěl vyhodit.

Weal se od týmu odpojil z důvodu vážného zranění pětiletého syna. Délka absence kanadského forvarda není specifikovaná, zatím vynechal tři zápasy.

A zatímco od všech členů klubového managementu se měl dočkat pochopení, hlavní kouč situaci vnímal zcela odlišně.

„Podle mých informací byl neústupný. Pokud Weal tým opustí, musí mu podle něj klub zrušit smlouvu bez jakékoliv kompenzace,“ uvedl ruský novinář Artur Chajrullin.

Trenér Leonids Tambijevs na střídačce moskevského Dynama.

Čtyřiatřicetiletý Kanaďan se nicméně dočkal podpory z vedení a Tambijevs musel situaci zklidnit. Mimo jiné měl posléze mluvit o svém útočníkovi pozitivně na tiskových konferencích.

Jenže Weal není podle všeho jediný, s kým má šestapadesátiletý stratég problémy. Podle Chajrullina totiž také ostře kritizoval sportovního ředitele Alexeje Badjukova kvůli přestupům, nespokojenost dává otevřeně najevo i vůči asistentům.

Svým typickým tvrdým přístupem, který v dřívějším angažmá pociťovali i hráči Vladivostoku, nešetří ani současné svěřence a situace v týmu je velmi napjatá.

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A to i vzhledem k tuze nelichotivým výsledkům. Vždyť Dynamo, jež disponuje solidním finančním zázemím a minimálně na papíře má i kvalitní soupisku, se v Západní konferenci krčí až na sedmé příčce a z posledních 14 zápasů vyhrálo pouze třikrát.

Také proto Tambijevs a spol. slýchají z tribun pískot od vlastních fanoušků. Lotyšský kouč měl zároveň dostat ultimátum, jenže se svým celkem ve středu proti Chabarovsku uspěl díky výhře 2:1.

„Skvělé týmové vítězství. Na konci jsme hráli s klidem, což se nám dříve nedařilo. No, a díky fanouškům za jejich podporu,“ nezapomněl na bučení zareagovat Tambijevs.

Na střídačce tak prozatím zůstává. Otázkou je, jak dlouho na ní vydrží.

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