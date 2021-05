Politické gesto Švédů, odmítají hrát Ligu mistrů v Bělorusku. Třinec poletí

Politická situace v Bělorusku opět zasahuje do sportu. Švédský hokejový klub Leksand IF v pátek oznámil, že v příští sezoně neodletí k zápasu základní části Ligy mistrů proti Junosti Minsk. Reaguje tím na porušování lidských práv v zemi po znovuzvolení prezidenta Lukašenka. Český mistr z Třince na dotaz iDNES.cz uvedl, že politiku do sportu tahat nechce a v Bělorusku hrát plánuje.