Krejčík přispěl asistencí k výhře hokejistů Dinama Minsk v KHL

Góly: 16:28 Tyler Wong (Yip, Sproul) 18:33 Sproul (M. Abramov, C. Kane) 24:36 S. Foo (P. Foo) 36:42 Yip (Tyler Wong, S. Foo)

Sestavy:

P. O'Brien (J. Smith) – Sproul, Jen, Fram, Joe, D. Osipov, T. Schultz, Chelios – Yip (C), Riche, Tyler Wong – Lockhart, S. Foo, P. Foo – Werek, C. Kane, M. Abramov – Yan, C. Čang, Ying.