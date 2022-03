Fasela angažuje KHL. Ruští novináři se podivují, Finové volají po sankcích

Není novinkou, že Švýcar Fasel má k východní Evropě blízko. Přátelí se jak s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem, tak s ruským lídrem Vladimirem Putinem. Naposledy o sobě dal vědět během olympijských her, kdy otevřeně vyjádřil podporu Ruskému olympijskému výboru v hokejovém turnaji.

Teď se někdejší dentista, který 27 let vedl Mezinárodní hokejovou federaci (IIHF), připomíná znovu. A opět v souvislosti s Ruskem. Údajně totiž přijal nabídku působit v jedné z vedoucích pozic tamní soutěže, na jejímž rozvoji by se měl podílet.

„Neexistuje žádný skutečný důvod, proč by měl Fasel pro KHL pracovat. Dokáže přilákat sponzory? To je v tuhle chvíli směšná představa. Navíc když pracoval v IIHF, tak byl vždy proti tomu, aby se Kontinentální liga rozrůstala,“ píše ruský novinář Alexej Ševčenko ze serveru sport-express.ru.

Představitelé KHL ovšem mají ve věci Faselova přínosu jasno. „V hokeji má obrovské množství odborných znalostí a zkušeností. Aktivně se podílí na řešení strategických problémů v souvislosti s rozvojem soutěže,“ stojí ve stanovisku ligy, které zveřejnila například ruská státní tisková agentura RIA Novosti.

Momentálně vůbec není jasné, jakou budoucnost před sebou KHL má. Dá se předpokládat, že nepříliš blyštivou. Kvůli ruské invazi na Ukrajinu už soutěž opustily Jokerit Helsinky a Dinamo Riga, k nim se přidali zahraniční hokejisté, kteří se snaží jeden po druhém z Ruska prchnout. Všichni Češi však zatím setrvávají.

Co se týče Fasela, Ševčenko nachází spoustu důvodů, proč angažování bývalého šéfa světového hokeje nedává z praktického hlediska smysl. „Že by byl tak skvělým organizátorem? To je sporné. A že by snad byl pokrokovým manažerem? Vždyť ještě v roce 2006 neuznávala IIHF internetové servery jako právoplatná média. Až od roku 2014 neúčtuje novinářům poplatky za přístup ke svým webovým materiálům,“ líčí novinář.

Je s podivem, že KHL přijímá člověka, který by měl pomáhat s rozvojem, v době, kdy je očividné, že zbytek Evropy po žádné spolupráci toužit nebude. Navíc ani ze strany Kontinentální ligy údajně není o kooperaci skutečný zájem, což nadzvedává nejedno obočí ještě výrazněji.

„Prezident IIHF Luc Tardif sdělil agentuře RIA Novosti, že René Fasel zahájení spolupráce mezi KHL a Mezinárodní hokejovou federací pravděpodobně odmítá,“ informuje státní agentura.

Jako nejbližší pravdě se tak momentálně jeví možnost, že Fasel obdrží pouze symbolickou funkci jako poděkování za dlouholetou spolupráci s prezidentem Putinem.

Sám ovšem odmítl svůj přesun do Ruska potvrdit. „Neexistuje žádná oficiální dohoda, tedy smlouva. Jsem v pravidelném kontaktu s příslušnými osobami už měsíce. V této momentálně složité situaci se snažím pomoci tak, aby tam měli hráči budoucnost,“ sdělil redakci švýcarského serveru Blick.

Zpráva o angažování Švýcara ruskou ligou vyvolala po hokejovém světě vlnu nevole. Třeba Finové si nedovedou představit, že by bylo nyní možné Fasela pozvat jako čestného hosta na světový šampionát, který budou za dva měsíce v Helsinkách a v Tampere pořádat.

„Je ostudou hokejové rodiny. Pokud se to (práce pro KHL) potvrdí, měla by jej Evropská unie přidat na sankční list. Ve Finsku nebude v květnu vítán za žádných okolností,“ vyťukal na twitter bývalý finský premiér Alexander Stubb.