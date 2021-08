Startuje Kontinentální hokejová liga, do akce půjde dvacet Čechů

V barvách Omsku, který při výstavbě nové haly bude i nadále hrát v azylu v Balašiše, bude obhajovat triumf gólman Šimon Hrubec, zatímco útočník Jiří Sekáč z Avangardu odešel do švýcarského Lausanne. Další gólman Jakub Kovář pokračuje v Jekatěrinburgu, obránce David Sklenička v Jokeritu Helsinky a v Čeljabinsku zůstali brankář Roman Will a útočníci Tomáš Hyka s Lukášem Sedlákem.



Pětičlenná kolonie bude i nadále v Chabarovsku, ale z té dosavadní zůstali jen zadáci Michal Jordán a Dominik Mašín. Gólman Marek Langhamer zamířil do Ilvesu Tamperre a bratři Hynek s Tomášem Zohornovými do švédského Oskarshamnu. V Amuru je nahradili brankář Patrik Bartošák z Pelicans Lahti a útočníci Radan Lenc z Liberce a David Tomášek ze Sparty.

Tři české posily přivítalo Dinamo Riga, která angažovala brankáře Matěje Machovského ze Sparty a forvardy Rudolfa Červeného z Lahti a Lukáše Radila ze Spartaku Moskva, z kterého odešel také Robin Hanzl do švédského celku Timra IK. Naopak novou akvizicí Spartaku se stal zadák Jakub Jeřábek z Podolsku.

Do Dinama Minsk se přesunul bek Jakub Krejčík, který působil v Jokeritu Helsinky. Naopak běloruský celek opustil gólman Dominik Furch, který začne sezonu v extraligové Plzni, avšak návrat do KHL zatím nevyloučil. Novými posilami Nižněkamsku se stali zadáci Lukáš Klok z týmu finského mistra Lukko Rauma a Ronald Knot z Liberce. U restartu Vladivostoku budou zadáci Vojtěch Mozík (dosud Kunlun) a Libor Šulák (Kärpät Oulu).

V KHL nebude pokračovat ani nejlepší střelec uplynulé sezony Dmitrij Jaškin, který se po dvou letech v Dynamu Moskva vrací do NHL, kde podepsal roční smlouvu na 3,2 milionu dolarů s Arizonou.

Z čínského Kunlunu, který pokračuje v azylu v Mytiščích, odešel vedle Mozíka také bek Andrej Šustr, jenž uzavřel v NHL roční dvoucestný kontrakt s šampiony z posledních dvou let z Tampy Bay. Andrej Nestrašil z Magnitogorsku zamířil do mistrovského Třince a další útočník Jindřich Abdul z Čerepovce do Motoru České Budějovice.