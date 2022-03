Server veřejnoprávní stanice Yle zvěstuje: „Play off bude zajímavější než předchozí roky.“ Další finský deník Iltalehti zase píše: „A v příští sezoně bude v naší lize kvalitních hráčů ještě víc.“ Odhady severských žurnalistů nesouvisí jen s mimořádně napínavým koncem základní části. Ani nejde o to, že Finové mohou vlastní soutěž poprvé označovat jako ligu olympijských šampionů. Je to předzvěst, co po ruské agresi na Ukrajině může potkat i zbytek hokejové Evropy.