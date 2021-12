Mozík a Šulák skórovali v Kontinentální lize, jejich Vladivostok vyhrál

Oba Češi za Vladivostok skórovali v prosinci poprvé a shodně střelami od modré čáry. Mozík v 18. minutě po Šulákově přihrávce vyrovnal na 1:1, sám Šulák v 51. minutě poslal Admiral do vedení. To ale domácím vydrželo jen půldruhé minuty, kdy Klokovu střelu vyraženou gólmanem dorazil do branky Ansel Galimov.

Vladivostok nakonec dosáhl na vítězství v samostatných nájezdech, v němž se neprosadil ani jeden z hráčů Nižněkamsku.

Admiral navzdory vítězství zůstal předposlední v tabulce Východní konference s velkým odstupem za desátým Chabarovskem. Amur v duelu týmů bojujících o osmičku pro play off podlehl 2:4 Jaroslavli. Český gólman Patrik Bartošák utkání nedochytal, Lokomotiv ho vyhnal z branky třetím gólem ve 27. minutě.

HC Sibir Novosibirsk : SKA Petrohrad 0:1 (0:1, -:-, -:-) Góly:

Góly:

04:14 L. Komarov (Fantenberg) Sestavy:

Säteri (Krasotkin) – Jokipakka, D. Bodrov (A), K. Alexejev, Čajkovský, Kudako, Ilja Morozov, N. Jefremov, D. Ovčinnikov – N. Shore, Litovčenko, O. Li – Pjanov, N. Korotkov, Šarov (A) – Goluběv, Česalin (C), Setdikov – A. Jakovlev, V. Komarov, Nikita Šaškov. Sestavy:

Lars Johansson (D. Nikolajev) – Fantenberg, N. Sedov, M. Lehtonen, Kamalov, Pylenkov, Soljannikov, Lisov – Kemppainen, Kuzmenko, Burdasov (C) – N. Gusev (A), Danila Moisejev, M. Vorobjov – V. Zykov, Bardakov, L. Komarov (A) – Alexandr Volkov, Cicjura, Ketov – K. Marčenko. Rozhodčí: Fatejev, Beljajev – Antonov, Kanifadin

Admiral Vladivostok : Neftěchimik Nižněkamsk 3:2N (1:1, 0:0, 1:1 - 0:0) s.n.2:0 Góly:

17:29 Mozík (Šulák, A. Garejev)

50:23 Šulák (Vjačeslav Ušenin)

Vladislav Ušenin Góly:

15:58 Berezin (Bikmullin, Šafigullin)

51:43 Ansel Galimov (Klok, D. Sexton) Sestavy:

Serebrjakov (Sinjagin) – Mozík, Šulák (A), Metalnikov, Chamidullin, Patrikejev, Fazylzjanov, Kolokolcev – Indrašis, Vladislav Ušenin, Vjačeslav Ušenin (A) – A. Garejev, Kestner, Sajustov – Obidin, Lugin (C), Kaletnik – Makarenko, A. Ševčenko, Verba. Sestavy:

Tuohimaa (Sudnicin) – Klok, M. Sidorov, Knot, K. Vorobjov (A), Berezin (A), Petriščev – Porjadin, Miťakin, Chajrullin (C) – Vicharev, Šafigullin, Bikmullin – V. Leščenko, Ansel Galimov, D. Sexton – Čiviljov, Vladislav Šutov, Gimatov – Arťuchin. Rozhodčí: Sergejev, Soin – Osipov, Parikov. Počet diváků: 1142

Amur Chabarovsk : Lokomotiv Jaroslavl 2:4 (1:2, 0:1, 1:1) Góly:

18:43 Fajzullin (Volgin, A. Gorškov)

48:00 Archipov (Fajzullin, Šarov) Góly:

07:18 Korškov (Kraskovskij)

17:22 Georgij Ivanov (A. Marčenko)

26:13 Denis Alexejev (A. Anisimov, Boucher)

55:43 Boucher (A. Anisimov, Denis Alexejev) Sestavy:

Bartošák (27. Alikin) – S. Těreščenko, R. Pedan, Volgin (A), Byčkov, Znacharenko, Pivcakin, Aljajev – Grebenščikov, Tomášek, Lenc – A. Gorškov, Nikolišin, V. Butuzov – Archipov, Šarov, Fajzullin (C) – Zyrjanov, Gizdatullin, Alexejev. Sestavy:

Pasquale (D. Isajev) – Rafikov, A. Marčenko (C), Misjul, Barancev, Čerepanov, M. Osipov (A), Malyšev – Denis Alexejev, A. Anisimov (A), Boucher – Polunin, Kraskovskij, Korškov – P. Kudrjavcev, Georgij Ivanov, J. Averin – Tesanov, Arťom Iljenko, M. Beljajev. Rozhodčí: Birin, Ovčinikov – Lazarev, Šalagin Počet diváků: 500