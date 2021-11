Klok si připsal opět dvě asistence a patří k nejproduktivnějším obráncům KHL

Jednu asistenci zaznamenal v dresu Nižněkamsku další český bek Ronald Knot. Porážku Vladivostoku zmírnil svým druhým gólem v sezoně obránce Vojtěch Mozík, který na konci první třetiny vyrovnal na 1:1.

Brankář Roman Will pomohl Čeljabinsku k vítězství 5:4 v prodloužení na ledě Barysu Nur-Sultan. Domácí vedli ještě v 54. minutě 4:2 hlavně díky hattricku Nikity Michajlise. Traktoru se ale povedlo v závěru vyrovnat a v prodloužení rozhodl Vitalij Kravcov, který tento týden přišel do Čeljabinsku na hostování z New York Rangers. Jednadvacetiletý útočník se uvedl při své premiéře dvěma brankami a přihrávkou.

Salavat Julajev Ufa : Avangard Omsk 2:4 (0:1, 2:1, 0:2) Góly:

23:27 Kadějkin (Chafizullin, Pustozjorov)

30:24 Alalykin (Platt, Metsola) Góly:

10:42 Kaski (C. Knight, Cehlárik)

32:26 Kaski (Sošnikov, C. Knight)

43:55 Brjukvin (Kablukov, Běreglazov)

59:40 Dědunov (Cehlárik) Sestavy:

Metsola (Šaryčenkov) – P. Larsen, Chafizullin, Muchamadullin, Panin (C), Zubarev, Mjasiščev, Varlov – Hartikainen (A), Chochrjakov, Markus Granlund – N. Kuljomin, Kadějkin (A), Šmeljov – Pustozjorov, Kartajev, Sannikov – G. Kuzmin, Alalykin, Platt – Sučkov. Sestavy:

Š. Hrubec (Vasilij Děmčenko) – Pokka, Šaripzjanov (A), Kaski, Jemelin (C), Běreglazov, K. Gotovec, Čisťakov – D. Ševčenko, C. Knight (A), Sošnikov – Kosov, Prochorkin, Cehlárik – N. Komarov, Děrgačov, Brjukvin – V. Žarkov, Kablukov, Dědunov. Rozhodčí: Gofman, Spirin – Koljasnikov, Kuprijanov Počet diváků: 2 108

Barys Nur-Sultan : Traktor Čeljabinsk 4:5P (1:2, 2:0, 1:2 - 0:1) Góly:

14:28 Frattin (Michajlis, D. Dietz)

29:16 Michajlis (Gurkov)

32:17 Michajlis (D. Dietz)

47:01 Michajlis (D. Dietz) Góly:

19:34 Jarullin (Pilut)

19:48 Kravcov (V. A. Tkačov)

53:54 S. Kalinin (Jarullin, Kravcov)

55:07 S. Tělegin (Těrtyšnyj, V. Abramov)

62:17 Kravcov Sestavy:

Ortio (Bojarkin) – Šalapov, Alsing, D. Dietz, Martinsson, Orechov, Samat Danijar, R. Savčenko – Kajyržan, J. Berglund, Frattin – Michajlis, Valk, J. Lilja – Petuchov, Gurkov, Asetov – Savickij, Šestakov, A. Zubov – Šaichmeddenov. Sestavy:

Will (Garipov) – Jarullin, Pilut, Bailen, S. Tělegin, Kulik, Karpuchin, I. Isajev – Pulkkinen, Byvalcev, S. Kalinin – V. Abramov, L. Sedlák, Těrtyšnyj – V. A. Tkačov, Osnovin, Kravcov – Fatějev, Šolochov, Kapustin.

Dynamo Moskva : Amur Chabarovsk 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) Góly:

Góly:

27:14 A. Gorškov (Nikolišin, Volgin) Sestavy:

I. Bočarov (Kulbakov) – A. Mironov (A), Vojnov, Andrej Sergejev, A. Bělov, Volkov, J. Zajcev, N. Novikov – Wedin, Šipačov (C), Galijev – Raševskij, O'Dell (A), Petunin – Igumnov, Fisenko, Trinějev – Muranov, G. Šaškov, V. Michajlov – Didkovskij. Sestavy:

Alikin (Bartošák) – Jordán (C), R. Pedan, Volgin, Pivcakin, Aljajev, Znacharenko, Byčkov – Galuzin (A), Ljubimov, Lenc – Nikolišin, V. Butuzov (A), A. Gorškov – Šarov, Grebenščikov, Fajzullin – Alexejev, A. Kuzněcov, Archipov. Rozhodčí: Lavrentěv, Mochalov – Bojkin, Kanifadin Počet diváků: 1 586

Neftěchimik Nižněkamsk : Admiral Vladivostok 5:2 (1:1, 3:1, 1:0) Góly:

5:30 Chajrullin (Klok)

21:32 J. Popov (D. Sexton, Knot)

26:47 Miťakin (Klok, Bikmullin)

34:17 Berezin (Ansel Galimov)

46:58 Berezin (D. Sexton, Ansel Galimov) Góly:

19:25 Mozík (Vjačeslav Ušenin, Makarenko)

26:59 Gračov (Obidin) Sestavy:

Sudnicin (Tuohimaa) – Klok, M. Sidorov, Knot, K. Vorobjov, Berezin, Petriščev, G. Semjonov – Bikmullin, Miťakin, Chajrullin – J. Popov, Ansel Galimov, D. Sexton – D. Popov, Čiviljov, Šafigullin – A. Beljajev, Vladislav Šutov, Chafizov. Sestavy:

Serebrjakov (Sinjagin) – Mozík, Šulák, F. Beljakov, Chamidullin, Fazylzjanov, Jermakov – Obidin, Gračov, Lugin – Vladislav Ušenin, Vjačeslav Ušenin, Makarenko – Syčuškin, Kestner, Sajustov – Verba, Arťuchin, D. Iljin – A. Ševčenko. Rozhodčí: Akuzovskij, Bukin – Maximovskij, Judin Počet diváků: 1864

HC Viťaz Moskevská oblast : CSKA Moskva 5:6N (1:0, 2:4, 2:1 - 0:0) s.n.0:1 Góly:

10:13 V. Leščenko (V. Popov, Smolin)

35:00 Ojamäki (Jegor Voronkov, M. Aaltonen)

37:34 I. Zinčenko

42:37 Indrašis (Audette, Ojamäki)

51:34 Smolin (V. Leščenko, D. Musin) Góly:

25:09 Grigorenko (N. Nestěrov)

26:49 Grigorenko (P. Karnauchov)

33:22 P. Karnauchov (Grigorenko)

36:32 Grigorenko (Wallmark, P. Karnauchov)

54:44 Arťom Sergejev (Wallmark, Okulov)

Okulov Sestavy:

I. Ježov (Todykov, Kloberdanec) – K. Ljamin (C), Kemiläinen, D. Musin, Borodkin, Jegor Voronkov, Viktor Antipin, Rydčenko – Ojamäki, M. Aaltonen (A), Audette – Šiksatdarov, Indrašis, I. Zinčenko – V. Leščenko, V. Popov (A), Smolin – Zubov, Arkalov, G. Nesterov – N. Gončarov. Sestavy:

Reideborn (J. Kiseljov, Gamzin) – Blažijevskij, N. Nestěrov (A), Kiselevič, V. Svedberg, Gilmour, Arťom Sergejev, Grudinin – Nordström, Andronov (C), Alexandr Popov (A) – Okulov, Kameněv, S. Plotnikov – Grigorenko, Sorkin, P. Karnauchov – Chulapov, Wallmark, Kotkov. Rozhodčí: Bělov, Fatějev – Viljugin, Zacharov

Dinamo Riga : HK Soči 0:1 (0:1, -:-, -:-) Góly:

Góly:

04:41 Zorkin (Melničenko) Sestavy:

Mattsson (Vitols) – Cibulskis, Zile, Scarlett, Čukste, Ozolš, Ališauskas – Radil, L. Darzinš, Červený – E. Poirier, Shinkaruk, Tiivola – Meija, J. Karjalainen, Berzinš – Karsums, Skvorcovs, Zabusovs – Buncis. Sestavy:

Treťjak (Hellberg) – Dyblenko, Miščenko, Rundblad, Kamalov, J. Alexandrov, Jaks, Zorkin, Valencov – Feoktistov, Babenko, Glotov – Garajev, A. Nikolajev, Peťkov – Melničenko, Bakoš, Lipon – Kolgotin, Žabrejev, Kotljarevskij. Rozhodčí: Kuljov, Naumov – Golovljov, Savenkov