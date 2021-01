Hynek Zohorna pomohl v KHL Amuru dvěma góly oplatit prohru Barysu

V Kanadě vypukla klíčová fáze světového šampionátu hokejistů do 20 let. První čtvrtfinálový mač vyhráli Rusové nad...

Česká hokejová reprezentace do 20 let prohrála v noci na neděli čtvrtfinálový zápas s Kanadou 0:3. Na mistrovství světa...

Česká hokejová reprezentace prohrála ve třetím zápase mistrovství světa do 20 let se Spojenými státy vysoko 0:7....

Čeští hokejoví junioři slaví na mistrovství světa postup do čtvrtfinále. V posledním utkání základní skupiny proti...

Ve finále hokejového MS juniorů se utkají Kanaďané s Američany

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Edmontonu dospělo do finále. O zlato si zahraje domácí Kanada proti USA. Kanada...