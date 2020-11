Furch udržel nulu, Dinamo Minsk v KHL deklasovalo Novosibirsk

V domácí brance začal Harri Säteri, ale už v osmé minutě ho za stavu 0:2 vystřídal Anton Krasotkin. Jeho černá chvilka přišla v 11. minutě, kdy během 45 sekund dostal tři góly a na led se vrátil Säteri.

Furch zneškodnil 34 střel a poprvé po přestupu do běloruského týmu udržel v KHL čisté konto. Celkem se mu to v základní části Kontinentální ligy podařilo už podvacáté, jednu nulu navíc přidal v play off.

HC Sibir Novosibirsk : HC Dinamo Minsk 0:6 (0:5, 0:1, 0:0) Góly:

02:01 Menell (Spooner)

07:32 Solovjov (Šinkevič, Šarangovič)

10:12 Šarangovič (Prince)

10:41 Protas (K. Voronin, Bujnickij)

10:58 Usov (Menell)

37:36 Kozun (Spooner, Menell) Sestavy:

Säteri (9.–11. Krasotkin) – Jermakov, Gurkin, Chochlov, Jokipakka, Timašov, J. Chabarov, Jefremov, Ilja Morozov – Milovzorov, Romancev, O. Li – Puustinen, Ruohomaa, Šaškov – Česalin (C), Sajustov (A), Šarov – Dubakin, V. Komarov, Sannikov. Sestavy:

Furch (D. Taylor) – Menell, Koljačonok, Solovjov, Šinkevič (A), Jerjomenko, Znacharenko (A), Děrjabin – Kozun, Gorbunov, Spooner – Lodnia, Šarangovič (C), Prince – Bujnickij, K. Voronin, Protas – Děmkov, Usov, Suško – Martynov. Rozhodčí: Ravodin, Gofman – Antonov, Parikov Počet diváků: 2060