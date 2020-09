V KHL skórovali Radil i Tomáš Zohorna, z výhry se radoval Spartak

Zohorna poslal hosty do vedení v 17. minutě a zapsal se do statistik i v druhém utkání, do kterého v sezoně nastoupil. Obránce Mašín si v Kontinentální lize připsal premiérový start a hned v prvním zápase bodoval.

Spartak v druhé třetině otočil stav a v 48. minutě jeho vedení pojistil Radil druhým gólem v ročníku. Třicetiletý český útočník nastoupil po více než dvoutýdenní pauze a dokázal bodovat ve třetím utkání za sebou.

Charlamovova divize

Černyševova divize

Bobrovova divize

Tarasovova divize KLUB Z V R P S B 1. Kazaň 9 4 4 1 29:19 16 2. Jekatěrinburg 9 5 3 1 35:21 14 3. Magnitogorsk 8 5 1 2 20:13 12 4. Čeljabinsk 9 4 1 4 18:15 9 5. Nižnij Novgorod 9 2 2 5 23:33 6 6. Nižněkamsk 8 2 1 5 17:28 6 KLUB Z V R P S B 1. Omsk 10 7 2 1 30:17 16 2. Ufa 11 7 1 3 38:30 16 3. Barys Nur-Sultan 6 2 3 1 16:19 7 4. Novosibirsk 10 2 2 6 26:31 7 5. Chabarovsk 11 1 2 8 18:42 5 6. Kunlun Red Star 8 0 1 7 13:31 3 KLUB Z V R P S B 1. Petrohrad 10 6 2 2 29:24 14 2. Čerepovec 7 3 2 2 15:19 9 3. Viťaz Podolsk 9 2 2 5 28:26 8 4. Spartak Moskva 9 3 1 5 17:26 7 5. Jokerit Helsinky 3 3 0 0 14:3 6 6. HK Soči 8 1 2 5 12:26 5 KLUB Z V R P S B 1. CSKA Moskva 8 4 3 1 24:12 13 2. Dynamo Moskva 8 4 1 3 25:18 12 3. Dinamo Minsk 7 3 2 2 29:25 12 4. Jaroslavl 6 4 0 2 18:12 8 5. Dinamo Riga 5 1 1 3 11:15 3

Salavat Julajev Ufa : HC Viťaz Moskevská oblast 6:5 (2:3, 2:1, 2:1) Góly:

10:33 Kugryšev (Manninen, Sošnikov)

19:56 Amirov (Sošnikov, Manninen)

24:16 Amirov (Muchamadullin, Sošnikov)

28:19 Baranov (Alexejev, Kugryšev)

50:38 Lisovec (Sošnikov, Amirov)

54:37 Pustozjorov (Kuzmin, A. Semjonov) Góly:

02:06 Danforth (Daugavinš, Tedenby)

06:50 Malychin (Lugin, Pylenkov)

17:57 Grebenščikov (Daugavinš, Golovkov)

27:39 Daugavinš (Danforth)

42:54 Tedenby (Daugavinš, Danforth) Sestavy:

Suchačov (21. Tarasov) – Muchamadullin, J. Birjukov, Korobov, Lisovec, Alexejev, A. Semjonov (C), Mjasiščev – Amirov, Manninen (A), Sošnikov (A) – Baranov, M. Vorobjov, Kugryšev – Pustozjorov, Lukin, Alalykin – Kuzmin, Ševčenko, Skorikov – Pašin. Sestavy:

I. Ježov (25. Todykov) – Pylenkov, Jeřábek (A), Voronkov, Hultström, Golovkov (A), Borodkin, Pautov – Tedenby, Danforth, Daugavinš – Lugin, Malychin, Grebenščikov – Laričev, Bardakov, Valickyj – Arťuchin (C), Mojsejev, Smolin – Ivanjuženkov. Rozhodčí: Naumov, Birin – Sysujev, Stroganov Počet diváků: 3 843