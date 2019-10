Nestrašil prvním gólem po návratu pečetil výhru Magnitogorsku

dnes 16:53

Andrej Nestrašil svým prvním gólem po návratu do Kontinentální ligy pečetil vítězství hokejistů Magnitogorsku 3:0 nad Omskem. Osmadvacetiletý útočník se střelecky prosadil v šestém utkání poté, co přišel do Metallurgu začátkem měsíce z Třince, za který odehrál jen dva zápasy.

Nestrašil, jenž v minulých dvou letech hrál za Nižněkamsk, skóroval ve 49. minutě ranou od modré a pomohl ukončit čtyřzápasovou vítěznou sérii Omsku. Magnitogorsk, jehož vedení v úvodu sezony odvolalo českého trenéra Josefa Jandače, vyhrál potřetí ze čtyř utkání a v tabulce Východní konference se bodově dotáhl na Čeljabinsk držící poslední osmé postupové místo do play off. Charlamovova div.

Černyševova

Bobrovova

Tarasovova KLUB Z V VP PP P S B 1. Kazaň 18 13 1 0 4 61:35 28 2. Novosibirsk 18 10 0 4 4 38:34 24 3. Jekatěrinburg 19 6 4 2 7 47:46 22 4. Čeljabinsk 22 6 2 2 12 36:54 18 5. Nižněkamsk 20 5 2 3 10 40:48 17 6. Magnitogorsk 19 5 1 4 9 42:52 16 KLUB Z V VP PP P S B 1. Omsk 18 11 1 3 3 54:37 27 2. Vladivostok 19 7 5 1 6 42:40 25 3. Barys Nur-Sultan 17 11 0 2 4 36:27 24 4. Ufa 19 10 1 2 6 44:39 24 5. Chabarovsk 19 6 1 3 9 30:36 17 6. Kunlun Red Star 19 4 3 2 10 39:51 16 KLUB Z V VP PP P S B 1. Petrohrad 20 9 2 2 7 47:39 24 2. Dynamo Moskva 20 9 1 3 7 50:48 23 3. Jokerit Helsinky 17 6 3 3 5 49:49 21 4. Spartak Moskva 19 4 3 4 8 45:52 18 5. Čerepovec 20 4 4 1 11 45:56 17 6. Dinamo Riga 18 3 3 0 12 30:67 12 KLUB Z V VP PP P S B 1. CSKA Moskva 19 14 2 1 2 67:24 33 2. Viťaz Podolsk 18 10 4 1 3 47:28 29 3. Nižnij Novgorod 21 7 5 1 8 59:53 25 4. Jaroslavl 18 7 1 0 10 43:50 16 5. Dinamo Minsk 18 4 2 3 9 46:56 15 6. HK Soči 19 4 1 5 9 37:53 15 Dinamo Riga : Neftěchimik Nižněkamsk 1:2 (0:1, -:-, -:-) Góly:

29:30 M. Redlihs (Darzinš, McMillan) Góly:

19:44 Šiksatdarov (P. Kulikov, Padakin)

23:29 R. Murphy (Grošev, Fazlejev) Sestavy:

An. Makarov (Salák) – Ališauskas, Bartulis, Mamčics, Marshall, Berglund, Sotnieks (A), Gimajev – Darzinš (C), McMillan (A), M. Redlihs – Meija, Berzinš, Ashton – Pavlovs, Džerinš, Lipsbergs – Marenis, Batna, Gillies – Trastašenkovs. Sestavy:

Barulin (Šaryčenkov) – Pajgin, R. Murphy (A), Bryncev, Šaripzjanov, An. Sergejev (A), S. Zacharčuk (C), Volgin – White, Z. Mitchell, Porjadin – Chisamutdinov, P. Kulikov, Chajrullin – Padakin, Rybakov, Šiksatdarov – Grošev, Fazlejev, Bikmullin – Šarifjanov. Rozhodčí: Alexej Bělov, Maxim Sidorenko – Alexandr Zacharenkov, Alexandr Sadovnikov SKA Petrohrad : Spartak Moskva 1:3 (1:2, 0:1, -:-) Góly:

16:54 Dyblenko (Švec-Rogovoj, Kagarlickij) Góly:

09:07 Karsums (Cyplakov, Gončarov)

14:23 Nikoncev (Hersley)

21:16 Nikoncev (D. Višněvskij, Fjodorov) Sestavy:

Hellberg (Samonov) – Zub, Dyblenko, Rundblad, Tokranov, Rukavišnikov, Galeňuk, A. Bělov – Lehterä, S. Plotnikov, Tkačjov – Kagarlickij, Burdasov, Švec-Rogovoj – Koskiranta, Děrgačov, Karpov – Kablukov, Ketov, Marčenko – Kuzmenko. Sestavy:

J. Hudáček (Bespalov) – Hersley, Rylov, Kutějkin, D. Višněvskij, Grišin, Gončarov, Trišin – Daugavinš, Zubov, Fjodorov – Karsums, R. Hanzl, Chochlačov – A. Galimov, Nikoncev, Juňkov – Arkalov, Šablovskij, Cyplakov. Rozhodčí: Naumov, Olenin – Kučava, Sivov Barys Nur-Sultan : HC Viťaz Moskevská oblast 3:2P (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0) Góly:

04:28 Sagadejev (Makljukov, Dietz)

34:53 Boyd (Michajlis, Knight)

63:08 Boyd (R. Starčenko, Dietz) Góly:

00:39 A. Sjomin (V. Lajunen, Jevsejenkov)

49:36 A. Sjomin (Makejev) Sestavy:

Pasquale (H. Karlsson) – Dietz (C), Makljukov, Blacker, Metalnikov, Kleščenko, Šalapov, Samat Danijar – Michajlis, Knight, Boyd (A) – Valk, R. Starčenko (A), Ševčenko – Petuchov, Akolzin, Sagadejev – Paňukov, Šesťakov, Musorov – Asetov. Sestavy:

I. Ježov (Kočetkov) – Jeřábek, Pylenkov, Jevsejenkov (A), V. Lajunen, Voronkov, Golovkov, Stasenko – Byvalcev, A. Sjomin (C), Makejev – Jormakka, Jo. Nättinen, M. Aaltonen (A) – Varfolomejev, Mons, P. Černov – Grebenščikov, Laričev, Mojsejev – Gončarov. Rozhodčí: Kulakov, Ščenjov – Střelcov, Lazarev Počet diváků: 7 980 Metallurg Magnitogorsk : Avangard Omsk 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) Góly:

02:58 Rasmussen (Antipin)

11:30 Timkin (Kozun, Rasmussen)

48:58 A. Nestrašil (Potěchin) Góly:

Sestavy:

Košečkin (S. Galimov) – Antipin (A), Běreglazov, J. Jakovlev (A), Vereščagin, Dronov, Matuškin, Minulin – Mozjakin (C), A. Nestrašil, Paršin – Kozun, Rasmussen, Potěchin – N. Kuljomin, Dorofejev, Loktionov – Rožkov, Ljubimov, Timkin – Korobkin. Sestavy:

Bobkov (Sudnicin) – Pokka, Bondarev, Pivcakin, Vojnov (A), Martynov, Manuchov, Spicenko – Košelev, Klinkhammer, Beck (A) – Andrighetto, Pjanov, K. Semjonov – Dědunov, Stas (C), A. Potapov – I. Makarov, Ščerbak, Gračjov. Rozhodčí: Oskirko, Fatějev – Černyšjov, Šišlo