Vedení KHL nechce po olympiádě dohrávat základní část

O šestnácti účastnících play off by při nerovnoměrném počtu odehraných zápasů rozhodla procentuální úspěšnost. Návrh podléhá schválení radou ředitelů KHL a ruskou hokejovou federací.

„Všichni teď budeme fandit našim chlapcům v nejdůležitějších zápasech těchto čtyř let. KHL se snažila udělat vše pro to, aby se reprezentanti deseti zemí, což je 120 lidí z 22 klubů KHL, mohli zúčastnit nejdůležitější akce pro každého sportovce a patřičně reprezentovat svou zemi,“ řekl prezident KHL Alexej Morozov stanici Channel One.

Kontinentální liga se po zrušení účasti hráčů NHL na olympiádě stala klíčovou zásobárnou pro řadu reprezentací. Vedení soutěže chtělo v olympijské pauze dohnat skluz zaviněný šířením koronaviru a odkládáním zápasů, ale většina klubů byla proti.

Kluby mají odehráno 45 až 50 zápasů základní části, v níž by měl každý z nich absolvovat 56 utkání. Konec dlouhodobé fáze byl naplánován na 1. března. Olympijské hry se konají do 20. února.