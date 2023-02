Jak rok války změnil hokejovou KHL? Ubyli cizinci, fanoušci i rozhodčí

Jak Putinovo šílenství změnilo donedávna druhou nejlepší hokejovou soutěž planety?

Cizinci

Minulou sezonu se jich v KHL objevilo ke třem stovkám. Jejich počet se redukuje na půlku. A to čísla ještě zkreslují čtyři desítky „spřátelených“ Bělorusů, třicítka Kazachů anebo bezmála dvacítka hráčů s čínským pasem. Jednotlivé státy varují občany před cestami do Ruska. Poslední hokejista „ze Západu“, jenž se upsal KHL? Na Vánoce Kanaďan Campbell putoval z Košic do čínského Kunlunu.

Zahraničních hokejistů dál v KHL ubývá. Liga od příští sezony snižuje jejich počet v jednotlivých klubech z povolených pěti na tři. „Je lepší mít tři silné cizince než pět slabých. Liga neutrpí. Prostor dostanou naši hráči, kteří dosud seděli na lavičce,“ tvrdí prezident ruské hokejové federace Vladislav Treťjak.

Platy

Deník Sport Express zveřejnil seznam nejvýdělečnějších plejerů KHL. Vedou centři Šalunov (Jaroslavl) a Knight (Omsk), kteří si za sezonu přijdou na 90 milionů rublů (zhruba 26,5 milionu korun). Šestý skončil v žebříčku Čech Dmitrij Jaškin, jehož služby si Petrohrad cení za 77 milionu rublů (asi 23 milionů korun). Kapitán Vladivostoku Libor Šulák hraje za 26 milionů rublů (7,7 milionu korun), jeho spoluhráč Rudolf Červený za 20 (bezmála 6 milionů korun).

Gáže nejobletovanějších borců oproti době před covidem klesly až o čtvrtinu. Výdělek ovlivňuje kolísavá ruská měna či zavedení platových stropů, jejichž dodržování ale prominentní kluby moc netrápí. Ruští novináři navíc připomínají, že se jedná o platy bez bonusů.

Diváci

Po víkendovém konci základní části soutěže uvedl proruský účet KHL Talk na Twitteru: „Zápasy navštívilo přes čtyři miliony diváků, což je výrazně méně než v minulosti, ale stále o dost více než v jiných evropských soutěžích.“

Pro úplnost se hodí doplnit – KHL vévodí, protože má pravidelně nejpočetnější zástup soutěžících, kteří zvládnou nejvíc zápasů. Letos? 22 klubů, 68 kol. Před osmi lety se KHL přehoupla přes šest milionů diváků, česká extraliga posunula v předcovidové sezoně rekord v návštěvnosti lehce nad dva miliony.

Rozhodčí

Už před sezonou opustili KHL kvůli válce čeští rozhodčí Jan Hribik s Martinem Franěm i jejich dva lotyšští kolegové.

Největší rozruch způsobil odchod známého ruského arbitra Romana Gofmana, jenž nyní stejně jako Fraňo řídí klání v německé DEL. A v jeho rodné vlasti dál nechápou: Proč píská horší soutěž? A za méně peněz? Gofmanův příběh je docela zapeklitý. V Německu přespává po hotelích, kvůli mezinárodním sankcím jej nemohou navštívit blízcí.

Český rozhodčí Martin Fraňo opustil KHL kvůli válce už před zahájením sezony.

Návrat Čechů

V KHL jich před válkou hrávalo okolo dvacítky. Někteří přiznávají, že jim soutěž vyhovovala. Kvalitou, zázemím, zacházením. Jeden z nich při neformální debatě s iDNES.cz poví: „Jakmile to půjde, vrátím se.“

Někoho nemusí do Ruska nahnat touha, ale povinnost. Například pardubické trio Sedlák, Hyka a Will má v Čeljabinsku do jara kontrakty jen přerušené. „Snad se budeme moci rozhodnout sami,“ doufá brankář Roman Will. „Pokud je uplatní, zbývala by jediná možnost. Vyplatit se,“ ví útočník Lukáš Sedlák.

Kanadský hokejista Daniel Audette už miliony za ukončení smlouvy zaplatil.

Záleží i na vstřícnosti zaměstnavatelů. Pokud se hráč nedomluví, částku za vypovězení tvoří dvě třetiny zbývajícího platu. IIHF ani v bezprecedentní chvíli pravidla neupravuje. Miliony už platil Kanaďan Audette, Švédy Wallmarka a Nordströma vyšel podle médií odchod z KHL na víc než 30 milionů korun.