Petrohrad a CSKA švindlují s platovým stropem, tvrdí v Rusku. Šéf KHL: Hlídáme je

Co fanouškům, médiím, odborníkům a některým klubům Kontinentální hokejové ligy vadí?



Že si nejbohatší klub světa SKA Petrohrad dělá farmu ze Soči, kterému pravidelně vybírá nejlepší hráče.

Že si ten samý celek trejdem přivedl švédského střelce Malteho Strömwalla za velmi podivnou protihodnotou, kterou tvořili „jen“ tři mladí hráči - obránce Vladislav Valentsov a útočníci Ivan Volodin a Vladislav Kurbatov.



Že si bývalý armádní kolos CSKA Moskva pořídil vynikajícího tvůrce hry Nikitu Šošnikova z Ufy za průměrného Michajla Naumenkova a uzavřel s ním ihned velmi lukrativní smlouvu, podle níž si v příštím roce vydělá 40 milionů rublů, v této sezoně pak přistoupil na snížení platu ze 60 na 30 milionů.

Ruský útočník Nikita Šošnikov zcela vpravo.

A že svými posledními nákupy nejspíš oba giganti ruského hokeje překračují platový strop stanovený před letošní sezonou na 900 milionů rublů (zhruba 261,8 milionu korun).



A to jsou jen drobotiny. To všechno provádějí v době, kdy v Evropě řádí koronavirus, kluby chudnou, ale SKA s CSKA vynakládají astronomické sumy na platy nejlepších Rusů i zahraničních borců se zkušenostmi ze zámoří.

Navíc si prý k hráčským výměnám dopomáhají nekalými praktikami.

Demonstrujme si to na příkladu Strömwallova přestupu. V létě o tehdejšího útočníka Soči stál Omsk a Dynamo Moskva. Petrohradu se také líbil, ale ještě pro něj neměl místo. Proto se podle reportérů Sport Express domluvil se Soči i s hráčem, že nikam nepřestoupí a že si ho SKA stáhne v trejdu až v následující sezoně.



Švédský reprezentant a útočník Malte Strömwall přestoupil v rámci KHL ze Soči do SKA Petrohrad.

„V současném ´Soči´ neexistuje žádné nezávislé vedení, trenér je tam jmenovaný ´shora´ a je zde méně kmenových hráčů. Naopak stále více jich přibývá z Petrohradu, kteří se tam nevejdou na soupisku. Je to v pořádku? Jsou dodržovány zásady rovných příležitostí a poctivé sportovní soutěže?“ ptá se ve svém sloupku Lev Lukin.



Strömwallova smlouva v KHL patří k těm lepším, zatímco tři petrohradští mladíci nijak nezatíží platový strop Soči.



Podobný je i případ výměny Šošnikova do CSKA. Jejich bývalý bek Naumenkov (nyní Ufa) podle všeho pobíral poloviční plat, než jaký má v současnosti útočník Šošnikov. Armádní klub měl už v létě velký problém dostat se pod hranici platového stropu.



„Zdá se, že ´armádní´ oligarchové začínají být chytří, začíná je unavovat hrát si na univerzální rovnost. SKA a CSKA si v polovině sezony prostě najdou místo na zaplacení drahých hokejistů, prodlouží si jen tak soupisku a vezmou zajímavé hráče z jiných klubů. Jedním slovem zabíjí celou pointu zavádění platových stropů,“ rozčiluje se Lukin.

Na podivné chování nejsilnějších klubů na hráčském trhu a finanční nesrovnalosti poukazovala i další média, což donutilo k reakci šéfa KHL Alexeje Morozova.



Bývalý vynikající útočník ruské sborné tvrdí, že vedení ligy s kluby konzultuje veškeré náležitosti přestupů a zároveň je upozorní, že by pořízením hráčů mohli překročit platovou hladinu. Proto KHL zřídila online kalkulačku, na jejímž základě lze vypočítat finanční náročnost transferů a v reálném čase vidět finanční podrobnosti smlouvy.

„Poskytuje vše potřebné: je vidět, co se ještě započítává do platového stropu a co už ne,“ uvedl Morozov v tiskovém prohlášení KHL a přidal i příklady.

Alexej Morozov je někdejší velmi úspěšný hráč a nyní šéf KHL.

„Řekněme, že hráč se smlouvou na 60 milionů na sezonu uprostřed rozjeté soutěže přejde do jiného klubu. Tento klub mu přirozeně vyplácí pouze zbytek částky smlouvy, a to je zohledněno při výpočtu stropu. Přesně tak to bylo s trejdy Naila Jakupova nebo Nikity Šošnikova,“ vysvětlil.

Morozov tvrdí, že se mužstva zkrátka jako obvykle posilují před play off, uvolňují finance a uzavírají hned nové smlouvy za výhodnějších podmínek.



„Žádný klub zatím nepřekročil platový strop. V případě porušení nemůže být hráč jednoduše připuštěný k zápasům KHL ve svém novém týmu. Chápu, že pro neodborníky je těžké pochopit všechny složitosti předpisů, a proto existují prohlášení, že ten či onen tým překročil strop,“ podotkl Morozov.

KHL zavedla platový strop před sezonou v reakci na finanční propast mezi bohatými a chudšími ruskými kluby a zároveň reagovala na ekonomickou situaci během pandemie koronaviru. Zatím je však sledování dodržení platových stropů velmi neprůhledné a jen stěží se blíží otevřenosti, s jakou o něm otevřeně informují kluby NHL i vedení ligy.