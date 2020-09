Petrohrad musel kvůli koronaviru nasadit v KHL juniory a prohrál

Petrohrad je kvůli nákaze koronavirem v hlavním týmu v problémech už od minulého týdne. V neděli musel bývalý armádní klub nasadit do zápasu s Nižním Novgorodem devět hráčů mladších 21 let a dokázal vyhrát 2:1. Dnes v dresu dvojnásobného vítěze Gagarinova poháru nastoupilo dokonce patnáct hokejistů pod 21 let, čehož Novosibirsk využil.



Zápas místo Valerie Bragina vedl na střídačce SKA viceprezident klubu Roman Rotenberg. Nejzkušenější petrohradský obránce Arsenij Brinkmann měl na kontě dva starty v KHL.