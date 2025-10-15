Skandál v Rusku. Rozhodčí uznal gól, který nepadl, dostal doživotní zákaz

Autor:
  13:01
Ovlivnění zápasu? Rozhodně ano. A to velmi bizarní způsobem, který má výrazné následky. V utkání mezi hokejisty Petrohradu a Jekatěrinburgu totiž videorozhodčí uznal gól, který vůbec nepadl. A od vedení KHL obdržel doživotní zákaz činnosti.
Fotogalerie3

Rozhodčí uklidňuje situaci v utkání Petrohradu s Jekatěrinburgem. | foto: Profimedia.cz

46. minuta zápasu za stavu 1:1. Petrohradský obránce Andrej Pedan převzal u mantinelu kotouč na modré čáře a tvrdě vypálil. Síť se roztřepala a radost domácích mohla propuknout. Navíc se jednalo o rozhodující trefu.

Jenže puk mezi tři tyče nezamířil, do brány se dostal přes její vnější stranu, když protrhl síť. Toho si však, alespoň v průběhu duelu, nikdo nevšiml.

Až při zpětném zkoumání situace vyšlo najevo, že puk nepřekročil brankovou čáru.

Kapitán Petrohradu Valentin Zykov debatuje s rozhodčím.

„Sudí, který sledoval videozáznam na ledové ploše, měl podle postupu během šedesátisekundové pauzy ověřit gól. Tento rozhodčí dostal trvalý zákaz rozhodovat zápasy KHL,“ stálo v prohlášení soutěže o trestu pro chybujícího arbitra.

„Porušil protokol rozhodování, což byla jeho povinnost. Takové případy se stávají velmi zřídka. Chyby ale neskrýváme, vyšli jsme s nimi na veřejnost. Vždy budeme takto transparentní, je to náš zásadní přístup,“ vysvětlil hlavní rozhodčí Alexej Anisimov.

Liga se také za incident omluvila oběma týmům i jejich fanouškům.

„Upřímně řečeno, jsem v šoku. Ani jsem netušil, že se něco takového může stát. Roztrhl síť? Víte, asi jsme konečně měli to štěstí, o kterém mluvíme,“ popisoval klíčový okamžik petrohradský kouč Igor Larionov, když se verdikt dozvěděl.

Trenér Petrohradu Igor Larionov uděluje pokyny hráčům.

Jeho svěřenci neprožívají ideální období, před duelem s Jekatěrinburgem měli sérii pěti porážek v řadě, v Západní konferenci se ambiciózní klub krčí na osmé příčce.

Nyní se konečně dočkal výhry, ačkoliv velmi kontroverzním způsobem.

„Je to součást hry, někdy góly padají díky rozhodčímu a my s tím nemůžeme nic dělat. Máme zase svolat hráče, aby se oblékli a hráli prodloužení? Už je to minulost,“ dodal Larionov.

Šanghaj v Rusku. Čínský hokej zažívá obrození, klub využil i Jágra nebo Panarina

„Jedná se o ojedinělou situaci. Díky následné rychlé analýze můžeme říci, že se už nebude opakovat. Víme a chápeme, kam se máme dále ubírat,“ nastínil Anisimov.

Jisté je, že v soutěži nebude dále pokračovat sudí, který u videa gól neodvolal. Dočkal se ale také zastání.

„Nikdo se chybám nevyhne, je důležité je uznat a napravit. Podle mého názoru je ale doživotní zákaz činnosti příliš přísný trest. Doufám, že bude zmírněn,“ líčil bývalý trenér ruské reprezentace Vjačeslav Bykov serveru Metaratings.ru.

Americkou show tu nepotřebujeme! Bitka gólmanů v Rusku rozlítila trenéry

Podobně mluvil i bývalý kouč Andrej Nazarov. I když jeho vyjádření mohlo působit trochu překvapivě.

„Hodně mluvíme o propagaci hokeje. Myslím si, že rozhodčí by měl dostat bonus, ne doživotní zákaz. Všechny sociální sítě a dokonce i nesportovní média se tím už dva dny zaobírají. Všichni aktivně diskutují o KHL, a to i na mezinárodní úrovni. Každý skandál je potřeba mediálně využít,“ nabádal trenér, jenž v roce 2015 krátce vedl i Petrohrad.

V Rusku ale jistě doufají, že podobné skandály se už opakovat nebudou.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Vsetín vs. Pardubice BHokej - 12. kolo - 15. 10. 2025:Vsetín vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
15. 10. 16:30
  • 1.42
  • 5.00
  • 5.70
Vítkovice vs. LitvínovHokej - 16. kolo - 15. 10. 2025:Vítkovice vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
15. 10. 17:30
  • 1.68
  • 4.56
  • 4.07
Zlín vs. TřebíčHokej - 12. kolo - 15. 10. 2025:Zlín vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
15. 10. 17:30
  • 2.10
  • 4.20
  • 2.76
Chomutov vs. SlaviaHokej - 12. kolo - 15. 10. 2025:Chomutov vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
15. 10. 17:30
  • 2.91
  • 4.30
  • 2.00
Přerov vs. JihlavaHokej - 12. kolo - 15. 10. 2025:Přerov vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
15. 10. 17:30
  • 2.40
  • 4.10
  • 2.40
Kuopio vs. KlagenfurtHokej - 6. kolo - 15. 10. 2025:Kuopio vs. Klagenfurt //www.idnes.cz/sport
15. 10. 17:30
  • 1.36
  • 5.45
  • 6.17
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Hradec ovládl derby, Budějovice podlehly Spartě. Třinec jde do čela, Litvínov v krizi

Základní část hokejové extraligy se přehoupla do druhé čtvrtiny. Čtrnácté kolo přineslo vítězství Sparty nad Českými Budějovicemi 4:2 i skalp Hradce nad Pardubicemi. Mountfield v derby vyhrál 2:1 po...

Vaz v čudu, o olympiádu přijdu, ví Nosek. Rulíkův verdikt ho vytočil i kvůli rodině

Ještě v červnu byl na sportovním vrcholu. S hokejisty Floridy tehdy křepčil po zisku Stanley Cupu, v NHL se konečně dočkal vysněného triumfu. Jenže během léta si přivodil zranění a chybět bude...

Sparta mění trenéra. Gross končí, klub nově přebírá Nedvěd, vrací se i Martinec

Hokejová Sparta reaguje na mizernou formu, která vyvrcholila čtyřmi extraligovými prohrami v řadě. Rozhodla se odvolat trenéra Pavla Grosse i s jeho asistenty Antonínem Stavjaňou a Otakarem Vejvodou....

Pastrňák třemi body režíroval výhru, Tomášek se prosadil v premiéře

Snový vstup do nové sezony hokejové NHL prožil David Pastrňák. Hvězdný český útočník Bostonu u výhry 3:1 na ledě Washingtonu zaznamenal gól a dvě asistence, jednou přihrával i centr Pavel Zacha. V...

Kubiesa dál září. Desátým gólem v sezoně pomohl Frýdku-Místku zdolat Sokolov

Frýdek-Místek v první hokejové lize porazil v dohrávce 8. kola doma Sokolov 5:2. Devatenáctiletý útočník Matěj Kubiesa přispěl k výhře desátým gólem v sezoně a potvrdil pozici nejlepšího střelce...

15. října 2025  12:53

Mistr světa jen na střídačce. Nemrzí mě to, líčil Štěpánek. Grenoblu si užívá, ale skončí

Ohromný talent vyjevil ve Vítkovicích, které dotáhl až do finále extraligy. V pětadvaceti měl už tři medaile z mistrovství světa. Včetně té nejcennější. Pak se ale hokejový brankář Jakub Štěpánek...

15. října 2025  11:18

Kousal dostal pokutu za filmování, stejný trest vyfasoval i Husinecký za sekání

Hokejový útočník Pavel Kousal z pražské Sparty a obránce Vojtěch Husinecký z Litvínova přijdou o deset procent ze mzdy. Kousal se v nedělním 14. kole extraligy provinil filmováním, Husinecký faulem....

15. října 2025  10:25

Hertl s Faksou pojišťovali výhry trefami do prázdné, Dostál slavil s Anaheimem

Hokejový útočník Tomáš Hertl pomohl gólem a asistencí týmu Vegas k obratu skóre z 0:2 na 4:2 v úterní partii na ledě Calgary. Střelecké konto v nové sezoně NHL si ve stejný den otevřel i Radek Faksa,...

15. října 2025  7:16,  aktualizováno  8:20

Silák Sacha zpět na Spartě. Treille tu hrál s bráchou, teď pod ním vyhlíží olympiádu

I kdybyste si Sachu Treilleho náhodou nepamatovali, na ledě hned upoutá pozornost. Ohromná silná postava, přísný výraz. Kapitán, s kterým se nikdo do soubojů dvakrát nežene. Ale zdání klame,...

15. října 2025  7:38

Sparta je doma v Holešovicích, uznal jistý Kovář. Dvě třetiny to nebyl hokej, ale bago

Hokejisté Sparty v úterý přinesli svým fanouškům zase trochu nostalgie. „Do Holešovic, do Holešovic, Sparta patří do Holešovic!“ neslo se několikrát stařičkou halou na pražském Výstavišti, kam se...

14. října 2025  22:59

Sladká tečka. Sparta i bez opor porazila Grenoble 4:0, v Lize mistrů vyhrála popáté

I přes jistou účast v play off Lize mistrů neponechala hokejová Sparta v posledním zápase skupinové fáze nic náhodě. Pražené v Holešovicích přehráli Grenoble, francouzské šampiony, jednoznačně 4:0....

14. října 2025  18:20

Ztratil Gross kabinu? Okuliara odmítl. Divíšek a Hlinka vysvětlují Spartu v krizi

Premium

V létě zásadně změnili složení kabiny a trenérům dali poslední šanci. Po bídném vstupu do extraligové sezony ale Sparta rychle zakročila také u nich a s Pavlem Grossem i jeho kolegy se rozloučila.

14. října 2025

Umí prostě všechno! Pastrňák zaskočil za brankáře, pak sestřelil hvězdu soupeře

Dříve mu mnozí vyčítali jeho práci směrem dozadu. Někdy i chybějící zápal pro černou práci, že některé situace zkrátka vypouštěl. To už ale dávno neplatí. Z českého útočníka Davida Pastrňáka se stal...

14. října 2025  10:58

Laukův úspěšný odpor. Disciplinární komisi přesvědčil, že na Spartě nefilmoval

Disciplinární komise hokejové extraligy zrušila trest pro pardubického útočníka Jakuba Lauka, který dostal po pátečním zápase 13. kola pokutu za simulování. Účastník letošního mistrovství světa podal...

14. října 2025  10:21

Nečas režíroval výhru Colorada, asistence Zachy s Pastrňákem nestačily

Pondělní program hokejové NHL otevřelo pět předehrávaných zápasů. Jako první bylo dohráno v Buffalu, které podlehlo 1:3 Coloradu. Za vítěze znovu úřadoval Martin Nečas, jenž asistoval u dvou branek...

13. října 2025  21:19,  aktualizováno  14.10 8:06

Bývalý slávista Michajlov o šanci ve Spartě i Nedvědovi: Umí nastavit morálku

Na pnutí mezi Slavií a Spartou si nehraje. Martin Michajlov, jednička v brance prvoligových hokejových Litoměřic, si po sešívaném dresu zkouší i rudý. A ukazuje, že nikdy není pozdě: pořádného debutu...

13. října 2025  20:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.