46. minuta zápasu za stavu 1:1. Petrohradský obránce Andrej Pedan převzal u mantinelu kotouč na modré čáře a tvrdě vypálil. Síť se roztřepala a radost domácích mohla propuknout. Navíc se jednalo o rozhodující trefu.
Jenže puk mezi tři tyče nezamířil, do brány se dostal přes její vnější stranu, když protrhl síť. Toho si však, alespoň v průběhu duelu, nikdo nevšiml.
Až při zpětném zkoumání situace vyšlo najevo, že puk nepřekročil brankovou čáru.
„Sudí, který sledoval videozáznam na ledové ploše, měl podle postupu během šedesátisekundové pauzy ověřit gól. Tento rozhodčí dostal trvalý zákaz rozhodovat zápasy KHL,“ stálo v prohlášení soutěže o trestu pro chybujícího arbitra.
„Porušil protokol rozhodování, což byla jeho povinnost. Takové případy se stávají velmi zřídka. Chyby ale neskrýváme, vyšli jsme s nimi na veřejnost. Vždy budeme takto transparentní, je to náš zásadní přístup,“ vysvětlil hlavní rozhodčí Alexej Anisimov.
Liga se také za incident omluvila oběma týmům i jejich fanouškům.
„Upřímně řečeno, jsem v šoku. Ani jsem netušil, že se něco takového může stát. Roztrhl síť? Víte, asi jsme konečně měli to štěstí, o kterém mluvíme,“ popisoval klíčový okamžik petrohradský kouč Igor Larionov, když se verdikt dozvěděl.
Jeho svěřenci neprožívají ideální období, před duelem s Jekatěrinburgem měli sérii pěti porážek v řadě, v Západní konferenci se ambiciózní klub krčí na osmé příčce.
Nyní se konečně dočkal výhry, ačkoliv velmi kontroverzním způsobem.
„Je to součást hry, někdy góly padají díky rozhodčímu a my s tím nemůžeme nic dělat. Máme zase svolat hráče, aby se oblékli a hráli prodloužení? Už je to minulost,“ dodal Larionov.
„Jedná se o ojedinělou situaci. Díky následné rychlé analýze můžeme říci, že se už nebude opakovat. Víme a chápeme, kam se máme dále ubírat,“ nastínil Anisimov.
Jisté je, že v soutěži nebude dále pokračovat sudí, který u videa gól neodvolal. Dočkal se ale také zastání.
„Nikdo se chybám nevyhne, je důležité je uznat a napravit. Podle mého názoru je ale doživotní zákaz činnosti příliš přísný trest. Doufám, že bude zmírněn,“ líčil bývalý trenér ruské reprezentace Vjačeslav Bykov serveru Metaratings.ru.
Podobně mluvil i bývalý kouč Andrej Nazarov. I když jeho vyjádření mohlo působit trochu překvapivě.
„Hodně mluvíme o propagaci hokeje. Myslím si, že rozhodčí by měl dostat bonus, ne doživotní zákaz. Všechny sociální sítě a dokonce i nesportovní média se tím už dva dny zaobírají. Všichni aktivně diskutují o KHL, a to i na mezinárodní úrovni. Každý skandál je potřeba mediálně využít,“ nabádal trenér, jenž v roce 2015 krátce vedl i Petrohrad.
V Rusku ale jistě doufají, že podobné skandály se už opakovat nebudou.