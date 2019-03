Petrohrad otočil v KHL sérii se Spartakem a je ve čtvrtfinále

Zvětšit fotografii Momentka z utkání Spartak Moskva vs. Petrohrad. | foto: Profimedia.cz

dnes 18:56

Hokejisté Petrohradu vyřadili v play off KHL moskevský Spartak a postoupili do čtvrtfinále, třebaže do série vstoupili dvěma nečekanými domácími porážkami. Další čtyři zápasy ale favorizovaný celek SKA vyhrál, do dalšího kola ho posunulo vítězství 2:1 v Moskvě. U jediné branky Spartaku asistoval český útočník Robin Hanzl.

Ve čtvrtfinále nastoupí Petrohrad proti Jaroslavli, nejlepší tým Západní konference CSKA Moskva se utká s městským rivalem Dynamem. Ve Východní konferenci postoupily Jekatěrinburg, Omsk a Ufa, sedmý zápas rozhodne sérii mezi Barysem Astana a Nižním Novgorodem. Spartak Moskva : SKA Petrohrad 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) Góly:

58:51 Zubov (R. Hanzl) Góly:

35:41 N. Gusev (M. Malcev, Zub)

57:35 S. Plotnikov (Dacjuk, N. Gusev) Sestavy:

J. Hudáček (Bespalov) – Kalinin (C), Gončarov (A), Kulik, D. Višněvskij, A. Osipov, Dyblenko, Trišin, Provolněv – Lisin, Zubov (A), Karsums – Chochlačov, R. Hanzl, Fjodorov – Leščenko, Zlobin, Talalujev – Šaškov, Černych, Kotljarevskij. Sestavy:

Hellberg (Šesťorkin) – Hersley, Gavrikov, A. Bělov, Chafizullin, Rundblad, Tokranov, Zub – S. Plotnikov (A), Dacjuk (C), N. Gusev – Barabanov, Prochorkin, Kuzmenko – Karpov, Koskiranta, Jakupov (A) – Kablukov, M. Malcev, V. Tichonov – Ivan Morozov. Rozhodčí: Gashilov, Gusev – Shelyanin, Shishlo Počet diváků: 11 008 Stav série: 2:4 Torpedo Nižnij Novgorod : Barys Astana 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) Góly:

12:41 Paršin

30:36 Aljajev (Paršin)

34:15 Galuzin (Holm, Paršin) Góly:

28:21 Akolzin (Boyd, Blacker) Sestavy:

Brust (Tichomirov) – Orlov, Barancev (C), Holm, Nazarevič, Volčenkov, Aljajev, Rodionyčev – Žafjarov, Galuzin (A), Paršin – Calof, Miele (A), Sabolič – Šenfeld, D. Sjomin, Varnakov – Verjajev, Makarenko, Urakov – Smolin. Sestavy:

H. Karlsson (Hrachovina) – Orechov, Dietz, Makljukov, Svedberg, M. Semjonov, Blacker, Lipin – Bochenski (C), Valk, A. Petersson – Michajlis, Cormier (A), Frattin – Ševčenko, Boyd, Akolzin – Petuchov, Sagadejev, Asetov. Rozhodčí: Sergejev, Soin – Gorděnko, Palei Počet diváků: 5 500 Stav série: 3:3