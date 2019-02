Kovář vychytal na úvod play off KLH všechny střelce Čeljabinsku

Kovář udržel nulu v osmi zápasech základní části, v play off KHL se mu to povedlo po čtyřech letech. V utkání zneškodnil 26 střel hráčů Traktoru, jeho spoluhráči si tříbrankový náskok zajistili už do 22. minuty.

Osmifinále Kontinentální hokejové ligy

Východní konference - 1. zápasy:

Avtomobilist Jekatěrinburg : Traktor Čeljabinsk 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) Góly:

13:13 Dawes (S. Da Costa, Sexton)

14:52 Sexton (I. Višněvskij)

21:07 Golyšev (Dawes) Góly:

Sestavy:

Jakub Kovář (Fomin) – I. Višněvskij, Alexej Vasilevskij, Gurkin, Trjamkin, Mamkin, D. Bodrov, Valitov – Dawes, Golyšev, S. Da Costa – Sexton, Litovčenko, A. Garejev – Bělousov, Kučerjavenko, Denis Kazionov – Torčeňuk, Česalin, Rassejkin – Setdikov. Sestavy:

Sudnicin (Děmčenko) – N. Chlystov, Bailen, A. Petrov, Karpuchin, Borodkin, Isajev, Želdakov – Thomas, Enlund, Polygalov – Šarov, Glinkin, Kravcov – Rybakov, Kokujov, Peňkovskij – Dugin, Bergström, Jerofejev – Šolochov. Rozhodčí: Akuzovskij, Ščeňov – Goljak, Strelcov Počet diváků: 5 545 Stav série: 1:0

Barys Astana : Torpedo Nižnij Novgorod 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) Góly:

39:03 A. Petersson (Michajlis)

41:48 Bochenski (Boyd, Valk)

43:25 Frattin (Valk, Bochenski)

56:39 Bochenski (Valk, Frattin) Góly:

12:23 Sabolič (Žafjarov) Sestavy:

H. Karlsson (Hrachovina) – Makljukov, Svedberg, Orechov, Dietz (A), Polochov, Blacker, M. Semjonov – Bochenski (C), Frattin, Michajlis – R. Starčenko, Cormier (A), A. Petersson – Ševčenko, Boyd, Akolzin – Petuchov, Sagadejev, Asetov – Valk. Sestavy:

Brust (Tichomirov) – Orlov, Barancev (A), Holm, Nazarevič, Volčenkov, Aljajev, Rodionyčev – Žafjarov, Galuzin (A), Paršin – Calof, Miele, Varnakov (C) – Šenfeld, D. Sjomin, Sabolič – Verjajev, D. Iljin, Urakov – Makarenko. Rozhodčí: Soin, Bondar – Judin, Bersenjov Počet diváků: 9 720 Stav série: 1:0

Západní konference - 1. zápasy:

SKA Petrohrad : Spartak Moskva 0:2 (0:2, -:-, -:-) Góly:

Góly:

17:25 R. Hanzl (Zubov, Dyblenko)

19:39 Karsums (Fjodorov) Sestavy:

Šesťorkin (Hellberg) – Hersley, Gavrikov, Zub, Tokranov, Rukavišnikov, Rundblad, Sjomin – Dacjuk, S. Plotnikov, Kuzmenko – Prochorkin, N. Gusev, Barabanov – Koskiranta, Jakupov, Karpov – Děrgačov, Kablukov, Ivan Morozov – O. Li. Sestavy:

J. Hudáček (Bespalov) – Gončarov, Kalinin, Kulik, D. Višněvskij, Dyblenko, A. Osipov, V. Sorokin, Volkov – Chochlačov, R. Hanzl, Fjodorov – Zubov, Karsums, Lisin – Leščenko, Talalujev, Zlobin – Kotljarevskij, Černych, Šaškov. Rozhodčí: Gašilov, Gusev – Gorděnko, Sysujev