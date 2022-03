KHL opouštějí další cizinci. Češi jsou pod tlakem, vyhrožují jim, tvrdí Tuohimaa

Olympijský vítěz z Pekingu Granlund opustil Ufu už před středečním vstupem týmu do bojů o Gagarinův pohár. Larsen s brankářem Juhou Metsolou a dalšími úřadujícími olympijskými šampiony útočníky Sakarim Manninenem a Teemu Hartikainenem se rozhodli odejít po úvodním čtvrtfinálovém utkání s Novosibirskem (2:1).

Rusko se snaží opustit i další zahraniční hokejisté, ale finský gólman Nižněkamsku Frans Tuohimaa uvedl, že to není tak snadné. Kluby je nechtějí pustit a čeští hráči podle něj dokonce čelí výhrůžkám.

„Mezi národnostmi jsou rozdíly. Češi jsou pod větším tlakem a jsou na tom hůř. Vyhrožují jim,“ řekl serveru listu Ilta-Sanomat zlatý olympijský medailista z Pekingu, který působí v klubu s obránci Lukášem Klokem a Ronaldem Knotem. „Jsem tu zaseknutý a bezbranný. Necítím se tu v nebezpečí, ale chci odejít kvůli přesvědčení a z etických důvodů. Nemám dobrý pocit z toho, že tu jsem,“ uvedl třicetiletý Tuohimaa.

Do play off KHL mělo zasáhnout 16 finských hokejistů. Do vyřazovací části se dostalo i pět týmů, které mají na soupiskách celkem osm českých hráčů.

Už před startem play off odešel z Ufy kanadský rodák reprezentující Bělorusko Geoff Platt a Novosibirsk opustil americký útočník Nick Shore.