Finský Jokerit musí hrát v Rusku. Připravíme se na dlouhé jaro, říká kapitán

Za všechno může nezvladatelná covidová pandemie. Finské úřady s virem bojují jen za cenu tvrdých opatření dopadajících na fanoušky i profesionální sport.

Proto už od konce listopadu nesmějí být na zápasech Jokeritu diváci, což regionální pobočka administrativní agentury pro oblast jižního Finska zatrhla i dalším klubům z domácí soutěže. Zakázala mimo jiné účast na sportovních a kulturních událostech nad 10 lidí v hale i venku.

A teď přišla další pohroma. Kvůli drastickým opatřením se v nejzajímavější fázi sezony do země nepodívá žádný klub z KHL. Klubové vedení totiž o možnostech sehrání domácích duelů jednalo s vedením ligy i finskými autoritami. Verdikt byl nemilosrdný.



Helsinský gigant v čele s generálním manažerem Jokeritu a legendárním pětinásobným vítězem Stanley Cupu Jari Kurrim rozhodl, že bude výhodnější uzavřít domovskou Hartwall Arenu a odehrát celé play off mimo Finsko, vždy na ledě soupeře v aktuálně hrané sérii.

Tuto podivnou zkušenost zažijí i David Sklenička a Jakub Krejčík, obránci českého národního týmu hrající za Jokerit.



„Chceme bojovat o Gagarinův pohár a kvůli výjimečné situaci jsme museli vymyslet spoustu různých možností, jak zajistit optimální koncentraci týmu,“ uvedl Kurri na klubovém webu.



Nemusíme nikam jezdit

Jokeritu by se nevyplatilo dál platit drahý nájem, který nemůže dorovnat příjmy ze vstupného kvůli zákazu fanoušků na stadionu. Dva zápasy před koncem základní části už ví, že do první série nastoupí buď v hale Dynama Moskva, nebo v Jaroslavli. Do play off Západní konference se vedle něj jako další zahraniční účastník KHL dostane už jen Dinamo Minsk.



Play off KHL začne 2. března. Pokud Jokerit bude vyřazovací fází dále postupovat, sehraje většinu zápasů v Rusku a bez jediného finského fanouška.



„Bude to pro nás skutečná výzva,“ říká týmový kapitán Marko Anttila. „Každý hráč miluje tu elektrizující atmosféru play off s vlastními příznivci, kteří tu teď nemohou být. Ale ta současná situace má pozitiva. Omezíme náročné cestování a budeme mít čas vylepšit naši hru. Celkově se pro nás nic nemění. Prostě se zaměříme na dlouhé jaro,“ dodal.

Jokerit se letos cítí na dlouhou jízdu ve vyřazovacích bojích. Odpovídá tomu hra týmu i současné postavení v tabulce. A konečně chtějí být také konkurenceschopným vyzyvatelem Petrohradu a CSKA Moskva.



„Je strašná škoda, že v téhle době nemůžeme mít Hartwall Arenu plnou našich věrných fanoušků, kteří nás alespoň na dálku podporují. Chci jim i partnerům poděkovat za všechny ty povzbudivé zprávy,“ smutní Kurri a zároveň věří, že podobné zklamání už klub nezažije v příští sezoně.

Krok helsinského klubu k zajištění maximální bezpečnosti i pohodlí hráčů ocenil i šéf KHL Alexej Morozov. „Jsme Jokeritu vděční za tak těžké rozhodnutí. Věříme, že se tým bude v Rusku cítit jako doma a předvede svůj nejlepší hokej. Doufáme, že příští sezonu dostane tým možnost hrát v přeplněné Hartwall Areně jako předtím,“ nechal se slyšet.



Přesuny by byly náročné

Morozov připustil, že současná situace by populárnímu mužstvu jen stěží dovolila uspořádat jakékoliv zápasy ve vyřazovacím systému už proto, že KHL se snaží také omezit kontakty. A nenahrála tomu ani situace ve Finsku.

„Play off bývá zkouškou nejen pro hráče, ale i logistické služby klubů. Za normálních okolnostní se série může vrátit na páté, šesté nebo sedmé utkání na hřiště soupeře. Proto by se taková akce stala v pandemických podmínkách dvojnásobně těžší,“ dodal.

Dovedl si někdo podobný scénář představit na jaře minulého roku? KHL je vesměs ruskou soutěží, ale finští hokejisté poprvé v kariéře zažijí, že budou na několik týdnů mít ruské domácí fanoušky.