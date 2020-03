Proberte se a myslete na zdraví, vyzývá Larionov váhající vedení KHL

Zvětšit fotografii Zápas play off KHL mezi moskevskými celky Dynamem a Spartakem se musel obejít bez diváků. Teď je chod ligy na týden přerušen. | foto: Profimedia.cz

dnes 14:59

Tak přece se nechala KHL přesvědčit. Poté, co z play off kvůli hrozbě koronaviru odstoupily dva kluby, se soutěž zastavila. Nejdřív jen na týden, pak do 10. dubna. Do té doby se bude probírat, co se zbytkem poslední žijící hokejové ligy v Evropě. „Musí zvítězit zdravý rozum,“ přeje si ruská legenda Igor Larionov.

Dlouho to přitom vypadalo, že s Kontinentální hokejovou ligou pandemie koronaviru ani nehne. Zatímco evropské soutěže jedna po druhé oznamovaly ukončení sezony a stejně rychle reagovala pozastavením i zámořská NHL, v Rusku se hrálo dál. Vše došlo do stadia, kdy jako první odmítly pokračovat dva kluby, nikoliv liga. „Co s nimi? Měli bychom je z ligy vykopnout,“ volil nekompromisní slovník trenérský bard Vladimir Krikunov poté, co Jokerit Helsinky a kazašský Barys před startem čtvrtfinále ze soutěže raději odstoupily.

Poručíme viru i dešti. KHL má pokračovat, ale nezmění se v frašku? Až kolem pondělní půlnoci moskevského času reagovala na globální krizi i samotná KHL. Její činovníci oznámili, že si liga dává týdenní přestávku na rozmyšlenou. V úterý prodloužilo pauzu do 10. dubna. „Žádám vás o pochopení nejen jako prezident ligy, ale i jako bývalý hráč,“ omlouval se fanouškům šéf KHL Alexej Morozov. Mimochodem, o konci Jokeritu a Barysu nenajdete na oficiálních stránkách KHL stále ani slovo.

Co bude dál? Už jen délka stanovené pauzy značí, že liga chce pokračovat. I za cenu absence dvou silných celků, čímž utrpí sportovní aspekt bojů o Gagarinův pohár. Mluví se o tom, že by se o něj šestka „statečných“ mohla utkat v turnaji konaném na jednom místě.

A pak je tu ještě jeden důležitý aspekt – zdraví. „To je ta hlavní věc, která by nás měla zajímat,“ apeluje Igor Larionov, někdejší výtečný útočník a v současnosti asistent trenéra sborné do 20 let. „S naší ruskou povahou máme tendenci dělat všechno ledabyle. Ve světě kvůli viru umírají lidé, proto musíme být opatrnější.“

Ukončete KHL, bude to přínos pro celé lidstvo, vyzývá Bykov Zatím byly v KHL slyšet zejména hlasy zahraničních hokejistů, kteří žádali přerušení soutěže. Výjimkou byl například ruský trenér Vjačeslav Bykov, posléze se k němu v rozhovoru pro Championat.com připojil i Larionov. „I v NHL pochopili, že peníze nejsou vším. Podívejte se také na fotbalovou Ligu mistrů a další velké soutěže. Nemůžeme přece ignorovat, co se kolem nás děje.“

Na dotaz ruského novináře, zda se nejedná jen o přehnanou hysterii, člen Triple Gold Clubu rázně odvětil: „Jaká hysterie? Tady nemluvíme o jedné zemi, ale o celém světě. Nás víc zajímá Gagarinův pohár místo zdraví našich lidí.“