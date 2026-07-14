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Po Frkovi další Čech, se Šanghají se dohodl i Jaškin. Evidentně ho přeplatili, zní kritika

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  16:03
Dmitrij Jaškin v dresu Dynama Moskva.

Dmitrij Jaškin v dresu Dynama Moskva. | foto: Profimedia.cz

Dmitrij Jaškin hraje nově za Kazaň, na začátku sezony ho ale ruská média...
Český hokejista Dmitrij Jaškin končí v ruském Petrohradu.
Český hokejista Dmitrij Jaškin končí v ruském Petrohradu.
Český hokejista Dmitrij Jaškin končí v ruském Petrohradu.
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Česká enkláva u hokejistů Šanghaje se rozšiřuje. Po Martinu Frkovi se do jednoho z týmů KHL přesouvá také Dmitrij Jaškin, jenž má i ruské občanství. Od klubu sídlícího v Petrohradu měl oproti předchozímu angažmá v Kazani dostat finančně výhodnější nabídku.

Podle informací na ruských serverech měl Jaškin podepsat smlouvu na jeden rok, během které si přijde na 80 milionů rublů (v přepočtu 22 milionů korun).

V Kazani, kde mu po třech sezonách vypršela smlouva, měl dostat nabídku o 15 milionů rublů nižší, tedy necelých 18 milionů korun.

„Evidentně ho výrazně přeplatili. Je nepravděpodobné, že by třiatřicetiletý hráč, jehož střelecká výkonnost se v minulé sezoně snížila prakticky na polovinu (18 gólů v základní části oproti 35 v předchozím roce), mohl požadovat takový plat,“ zamýšlel se ruský novinář Artur Chajrullin.

Český reprezentant Dmitrij Jaškin se raduje z gólu v zápase se Švédskem.

A přestože v Kazani dělal Jaškin jeden rok kapitána a naposledy se tým dostal do finále, kde podlehl Jaroslavli, nakonec dal vsetínský odchovanec přednost lukrativnější nabídce z celku, který v uplynulé sezoně skončil na 19. místě z celkových 22.

„Šanghaj ho byla nucena přeplatit, jinak by pravděpodobně zůstal u týmu s větší šancí na úspěch,“ doplnil Chajrullin.

Dragons pro další ročník budují více konkurenceschopný tým. Před několika dny angažovali ze zámořské AHL jiného českého forvarda Frka, jehož roční plat by se měl pohybovat mezi 15 až 16,5 miliony korun.

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Klub prezidenta Ilji Kovalčuka a generálního manažera Jevgenije Arťuchina získal také například kanadského útočníka Nicolase Petana, jenž má dlouholeté zkušenosti ze zámoří a v sezoně 2024/25 nastupoval za Kazaň právě s Jaškinem.

Nyní na spolupráci oba navážou.

Pro Jaškina, jenž se narodil v Omsku, půjde o čtvrté angažmá v ruské KHL, už dříve hájil barvy moskevského Dynama, Petrohradu a zmíněné Kazaně.

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Tentokrát bude působit v čínském klubu, který však kvůli chybějícímu zázemí nastupuje v pro Jaškina známém Petrohradu.

„Ačkoli klub aktivně usiluje o domácí trh, jeho lídry budou stále převážně cizinci. A Jaškin bude spojnicí mezi nimi a Rusy,“ dodal Chajrullin.

Jisté také je, že bude nadále platit Jaškinův zákaz nastoupit za českou reprezentaci, který trvá od podpisu v Rusku po zahájení války na Ukrajině v roce 2022.

V národním týmu odehrál dva světové šampionáty, zúčastnil se i Světového poháru. Vzhledem k setrvání na východě Evropy ale další starty ani nadále nepřidá.

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