Americkou show tu nepotřebujeme! Bitka gólmanů v Rusku rozlítila trenéry

Oba aktéři zamířili k červené čáře, cestou odhodili masky, lapačky a vyrážečky a střet mohl začít.
„Upřímně řečeno, už dlouho jsem to chtěl udělat a tentokrát se naskytla příležitost. Viděl jsem, že Adam trochu vyjel z brány, zvedl ruku, já přikývl – a bylo to. Jeden úder jsem minul, ale upřímně řečeno, v brankářské výstroji se těžko bojuje,“ popisoval Mišurov pro championat.com.
Podívejte se na brankářskou bitku v KHL:
GOALIE FIGHT— KHL (@khl_eng) October 1, 2025
Andrei Mishurov vs Adam Huska#KHLFight pic.twitter.com/yLgT89U5MZ
„Byl to docela dobrý souboj. Po utkání jsme si podali ruce, necítím žádnou nevraživost,“ přidal Húska.
Do pěstního souboje se oba pustili s vervou, přesné údery se střídaly s nepřesnými. Po necelé půlminutě měl navrch osmadvacetiletý Slovák, jenž ruského soupeře dostal na kolena.
Jenže Mišurov se do bitky dokázal bleskově vrátit, gólmanovi Vladivostoku uštědřil ještě jednu přesnou ránu do obličeje. Poté už pro oba skončil souboj i zápas.
„Nelituji, že jsem se popral. Rozvášnili jsme publikum, to se často nevidí. Těžko říct, kdo v té rvačce vyhrál. Podle zásahů 1:1, zbytek je na rozhodčích,“ líčil odlehčeně Mišurov.
Příliš radosti z toho ale neměl jeho trenér Guy Boucher: „Byl jsem překvapený, tohle jsem vidět nechtěl. Mohl si zranit ruku nebo obličej a pak bychom museli najít nového brankáře, což v této fázi sezony není snadné. Kdybych věděl, že se to stane, udělal bych všechno pro to, abych ho udržel v brankovišti.“
A podobně kriticky mluvil i jeho protějšek Leonids Tambijevs.
„Neschvaluji rvačky brankářů, ti by měli být v brance, ne se prát. Je to severoamerická show, která se líbí jen divákům. My to nepotřebujeme. A co když se zraní? Nemáme adekvátní náhradu,“ stěžoval si kouč Vladivostoku.
K souboji, alespoň mezi těmito konkrétními gólmany, přitom vůbec dojít nemuselo. Ačkoliv Húska ve všech osmi předchozích zápasech sezony naskočil jako jednička, proti Omsku dostal prostor od úvodních minut jeho parťák Dmitrij Šugajev.
Jenže ten stihl pouze lehce přes jedenáct minut, po třetím inkasovaném gólu se z branky pakoval a prostor přenechal slovenskému kolegovi.
|
Bereš desítky milionů rublů, tak se čiň. Rusové kritizují Jaškina a Šuláka
Také Húska kapituloval třikrát, pod nakonec jedinou úspěšnou trefu Vladivostoku se při porážce 1:6 podepsal asistencí český obránce Libor Šulák.
Více než výsledek ale hokejový svět zaujal spíše brankářský střet v závěrečné části. Neobvyklá chvíle posléze navíc nastala i pro Šugajeva, jenž se po Húskově vyloučení musel mezi tři tyče vrátit.
Další dramatickou situaci už utkání nenabídlo, Vladivostok tak musel kousat čtvrtou porážku v řadě, zatímco Omsk momentálně Východní konferenci vede.