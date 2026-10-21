Jsi připravený jít na frontu? Hokejista prchl z Ruska, kvůli válce měl panické záchvaty

Původně měl úplně jiné plány. Stále věřil, že i ve čtyřiatřiceti může v NHL sehnat práci. Že v některém z týmů dostane zkušební smlouvu, že zaujme na přípravném kempu a vybojuje si místo.
Jenže nabídka nepřišla. A tak zvažoval, co dál.
Pro variantu přesunu do KHL hrál roli i fakt, že jeho manželka pochází z Ruska. Do Kazaně se zprvu přesunul sám, rodina se k němu měla připojit měsíc až dva po startu sezony.
„Věděl jsem, že konec kariéry je za rohem, ale chtěl jsem si ještě rok užít,“ vysvětloval v populárním hokejovém podcastu Spittin’ Chiclets, za nímž stojí bývalí hráči Keith Yandle, Ryan Whitney a Paul Bissonnette.
Přicházel jako velká posila, zvučné jméno pro ofenzivní řady finalisty uplynulého ročníku. Na ledě se ale trápil. Nezapsal ani bod, od prvního zápasu se potýkal s bolavým tříslem, které jej zlobí dlouhodobě.
Jen navázal na nepříliš slavný závěr působení v NHL, kde postupně vystřídal barvy New York Rangers, Winnipegu, Philadelphie, St. Louis a Pittsburghu.
Z dříve platného a ceněného centra, jenž si zakládal na síle, všestrannosti a bojovnosti, se postupem času i vinou zdravotních obtíží stal hráč na hraně sestavy.
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„Nemyslel jsem si, že budu dominovat, tyhle roku už mám dávno za sebou,“ přiznal Hayes. „Měl jsem za to, že týmu aspoň pomůžu vyhrávat. Vůbec jsem ale nebyl přínosem, připadal jsem si jako placený roztleskávač.“
Jelikož v Kazani pobýval sám, začal strádat i mimo led: „Neužíval jsem si to, cítil jsem se mizerně, bylo to špatné po všech stránkách. Už jsem tím nechtěl dál procházet, říkal jsem si, že být plnohodnotným tátou od rodiny je pro mě mnohem důležitější.“
I když mu rychlý úprk v klubu nejprve rozmlouvali, požádal o rozvázání smlouvy. Vzdal se drtivé většiny roční výplaty, rovnou se rozloučil i s hokejovou kariérou.
Nevýrazné výkony byly ale jen jedním z důvodů. Hayes přiznal, že zároveň vnímal nepříjemnou realitu konfliktu se sousední Ukrajinou, který režim prezidenta Putina vede už déle než čtyři roky.
„Teď tam létá více dronů než kdykoliv předtím. Dám příklad, letěli jsme do Soči, já si dal šlofíka. Vzbudím se a najednou stojíme v Dagestánu. Museli jsme tam trčet několik hodin, ve vzduchu nebylo bezpečno,“ líčil.
Ruští spoluhráči si z něj prý dělali legraci, ptali se ho, jestli je případně připravený se připojit na frontu: „Odpovídal jsem, že na tyhle řeči nejsem dobře nastavený... Panické záchvaty jsem nikdy neměl, ale v Rusku mě za dva týdny potkaly hned tři.“
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V Kazani, centru Tatarstánu a jednom z největších měst v zemi, slýchal během nocí zvuky sirén. Pár dní po odchodu dostal zprávu od spoluhráče a krajana Mitche Millera: „Psal mi, že se situace zhoršuje a už druhý den spí v bunkru.“
Vrátil se domů, krátkou štaci v KHL si zpětně vyčítal.
Nešlo ale o neobvyklý krok. I když počet cizinců v Rusku klesá, zámořští hokejisté se tam i přes pokračující válečný konflikt pořád vydávají ve velkém počtu.
Do aktuálního ročníku jich zasáhlo pětaosmdesát. Hayes už mezi nimi ale nefiguruje.