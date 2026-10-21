Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Jsi připravený jít na frontu? Hokejista prchl z Ruska, kvůli válce měl panické záchvaty

Autor:
  12:40
Americký útočník Kevin Hayes v dresu Kazaně.

Americký útočník Kevin Hayes v dresu Kazaně. | foto: Maksim Bogodvid / Sputnik / ProfimediaProfimedia.cz

Americký útočník Kevin Hayes v dresu Kazaně.
Hokejisté St. Louis se radují z gólu, který vstřelil Kevin Hayes (vlevo).
Střelec dvou branek Kevin Hayes po zápase s brankářem Jordanem Binningtonem.
Hokejisté Philadelphia Flyers Kevin Hayes (vlevo) a Patrick Brown slaví gól do...
14 fotografií
Po konci v NHL si chtěl protáhnout kariéru. Zažít na jejím sklonku ještě jednu novou zkušenost, poprvé si zahrát mimo zámoří. Podepsal v KHL, v ruské Kazani ale Kevin Hayes vydržel jen pět zápasů. „Seděl jsem na střídačce a říkal si: Tohle vůbec nefunguje,“ přiznal s odstupem americký hokejista.

Původně měl úplně jiné plány. Stále věřil, že i ve čtyřiatřiceti může v NHL sehnat práci. Že v některém z týmů dostane zkušební smlouvu, že zaujme na přípravném kempu a vybojuje si místo.

Jenže nabídka nepřišla. A tak zvažoval, co dál.

Pro variantu přesunu do KHL hrál roli i fakt, že jeho manželka pochází z Ruska. Do Kazaně se zprvu přesunul sám, rodina se k němu měla připojit měsíc až dva po startu sezony.

Americký útočník Kevin Hayes v dresu Kazaně.

„Věděl jsem, že konec kariéry je za rohem, ale chtěl jsem si ještě rok užít,“ vysvětloval v populárním hokejovém podcastu Spittin’ Chiclets, za nímž stojí bývalí hráči Keith Yandle, Ryan Whitney a Paul Bissonnette.

Přicházel jako velká posila, zvučné jméno pro ofenzivní řady finalisty uplynulého ročníku. Na ledě se ale trápil. Nezapsal ani bod, od prvního zápasu se potýkal s bolavým tříslem, které jej zlobí dlouhodobě.

Jen navázal na nepříliš slavný závěr působení v NHL, kde postupně vystřídal barvy New York Rangers, Winnipegu, Philadelphie, St. Louis a Pittsburghu.

Z dříve platného a ceněného centra, jenž si zakládal na síle, všestrannosti a bojovnosti, se postupem času i vinou zdravotních obtíží stal hráč na hraně sestavy.

Nový hokejový nápad z Ruska: nezačínat první třetinou. Šéf KHL dál experimentuje

„Nemyslel jsem si, že budu dominovat, tyhle roku už mám dávno za sebou,“ přiznal Hayes. „Měl jsem za to, že týmu aspoň pomůžu vyhrávat. Vůbec jsem ale nebyl přínosem, připadal jsem si jako placený roztleskávač.“

Jelikož v Kazani pobýval sám, začal strádat i mimo led: „Neužíval jsem si to, cítil jsem se mizerně, bylo to špatné po všech stránkách. Už jsem tím nechtěl dál procházet, říkal jsem si, že být plnohodnotným tátou od rodiny je pro mě mnohem důležitější.“

I když mu rychlý úprk v klubu nejprve rozmlouvali, požádal o rozvázání smlouvy. Vzdal se drtivé většiny roční výplaty, rovnou se rozloučil i s hokejovou kariérou.

Střelec dvou branek Kevin Hayes po zápase s brankářem Jordanem Binningtonem.

Kevin Hayes (vlevo) a Patrick Brown slaví gól do sítě Nashville Predators.

Nevýrazné výkony byly ale jen jedním z důvodů. Hayes přiznal, že zároveň vnímal nepříjemnou realitu konfliktu se sousední Ukrajinou, který režim prezidenta Putina vede už déle než čtyři roky.

„Teď tam létá více dronů než kdykoliv předtím. Dám příklad, letěli jsme do Soči, já si dal šlofíka. Vzbudím se a najednou stojíme v Dagestánu. Museli jsme tam trčet několik hodin, ve vzduchu nebylo bezpečno,“ líčil.

Ruští spoluhráči si z něj prý dělali legraci, ptali se ho, jestli je případně připravený se připojit na frontu: „Odpovídal jsem, že na tyhle řeči nejsem dobře nastavený... Panické záchvaty jsem nikdy neměl, ale v Rusku mě za dva týdny potkaly hned tři.“

Experiment, který se nevydařil. V Rusku zkusili nové pravidlo, po chaosu ho zrušili

V Kazani, centru Tatarstánu a jednom z největších měst v zemi, slýchal během nocí zvuky sirén. Pár dní po odchodu dostal zprávu od spoluhráče a krajana Mitche Millera: „Psal mi, že se situace zhoršuje a už druhý den spí v bunkru.“

Vrátil se domů, krátkou štaci v KHL si zpětně vyčítal.

Nešlo ale o neobvyklý krok. I když počet cizinců v Rusku klesá, zámořští hokejisté se tam i přes pokračující válečný konflikt pořád vydávají ve velkém počtu.

Do aktuálního ročníku jich zasáhlo pětaosmdesát. Hayes už mezi nimi ale nefiguruje.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Chomutov vs. JihlavaHokej - 17. kolo - 21. 10. 2026:Chomutov vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
21. 10. 17:30
  • 3.47
  • 4.30
  • 1.80
Třebíč vs. PřerovHokej - 17. kolo - 21. 10. 2026:Třebíč vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
21. 10. 17:30
  • 1.45
  • 4.81
  • 5.53
Havířov vs. SokolovHokej - 17. kolo - 21. 10. 2026:Havířov vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
21. 10. 17:30
  • 1.85
  • 4.31
  • 3.30
Zlín vs. SlaviaHokej - 17. kolo - 21. 10. 2026:Zlín vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
21. 10. 17:30
  • 2.15
  • 4.19
  • 2.68
Kolín vs. Frýdek-M.Hokej - 17. kolo - 21. 10. 2026:Kolín vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
21. 10. 18:00
  • 1.80
  • 4.30
  • 3.47
Pardubice B vs. TáborHokej - 17. kolo - 21. 10. 2026:Pardubice B vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
21. 10. 18:00
  • 2.25
  • 4.01
  • 2.61
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Komu se (ne)povedl start extraligy? Vybrali jsme opory i hráče, kteří musí přidat

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci Králové.

První měsíc nové extraligové sezony utekl rychle. Nastal čas dělat závěry? Ještě ne, ale odehraná porce zápasů už něco ukázala. Třeba i to, koho zastihl start základní části ve slušné formě a kdo...

Třinec loupil na Spartě, Plzeň zvládla bláznivou přestřelku. Vyhrály i Pardubice

Hokejisté Třince radují z gólu proti Spartě, který vstřelil Libor Hudáček.

Ani ve 12. kole hokejové extraligy neodešel Třinec ze zápasu bez bodu. Oceláři v napínavé bitvě tentokrát vyzráli na Spartu, Plzeň ve zběsilém utkání přetlačila Vítkovice. Uspěly také Pardubice a...

Góly Plzně neplatily a slaví Sparta, Třinec uspěl. Kometa otočila duel na Kladně

Skrumáž před bránou Josefa Kořenáře ze Sparty během zápasu s Plzní

Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...

Hala Rondo je zaplevelená reklamou, nezaslouží si to, zlobí se architekt

Hala Rondo, dnes pod oficiálním názvem Winning Group Arena, je oblepená...

Reklamu jednu vedle druhé lze vidět na budově brněnské hokejové haly Rondo, která před časem dostala podle sponzora oficiální název Winning Group Arena. Brněnský architekt Ondřej Chybík, který stál u...

Žebříček boháčů NHL má nového lídra. Kolik si vydělají další hvězdy? A co Češi?

Coloradský obránce Cale Makar s pukem před Tomem Wilsonem z Washingtonu

Další změna. Tentokrát přišla přesně po měsíci. NHL má nového nejlépe placeného hokejistu, Macklina Celebriniho, nastupující hvězdu ze San Jose, střídá Cale Makar. Kanadský obránce a jedna z hlavních...

Jsi připravený jít na frontu? Hokejista prchl z Ruska, kvůli válce měl panické záchvaty

Americký útočník Kevin Hayes v dresu Kazaně.

Po konci v NHL si chtěl protáhnout kariéru. Zažít na jejím sklonku ještě jednu novou zkušenost, poprvé si zahrát mimo zámoří. Podepsal v KHL, v ruské Kazani ale Kevin Hayes vydržel jen pět zápasů....

21. října 2026  12:40

Palát se radoval z gólu proti Dostálovi, McDavid pokračuje v historickém startu

Ondřej Palát slaví branku.

Přestože byli v úterním programu hokejové NHL v akci David Pastrňák z Bostonu i colorádský Martin Nečas, z Čechů dokázal tentokrát bodovat jen Ondřej Palát. Útočník Islanders úvodním gólem přispěl k...

21. října 2026  6:52,  aktualizováno  8:46

Navrátilec prolomil bídu. Dva body jsou v naší situaci zlaté, přiznal Stránský

Střelec vítězného gólu Vítkovic proti Liberci Šimon Stránský.

Nelichotivou sérii šesti porážek v řadě ukončili hokejisté Vítkovic. V předehrávce 15. kola extraligy doma porazili Liberec 3:2 po nájezdech a získali tak dva body. Blízko byli i plnému bodovému...

21. října 2026  8:37

Vítkovice přetlačily Liberec v nájezdech, Vary vyhrály nad Kometou v prodloužení

Vítkovický brankář Dominik Hrachovina se raduje z vyhraného utkání s Libercem.

Extraliga v úterý pokračovala dvěma zápasy. Vítkovice v předehrávce 15. kola přetlačily v nájezdech Liberec a prolomily sérii šesti porážek. V domácím duelu dohrávky 6. kola byly úspěšnější Karlovy...

20. října 2026  17:20,  aktualizováno  21:43

Spojení Blaina s Kladnem končí. Kanaďana dál limitují zdravotní potíže

Šarvátka mezi kladenským obráncem Jeremiem Blainem a třineckým útočníkem Markem...

Kanadský hokejový obránce Jérémie Blain předčasně končí angažmá v extraligovém Kladně. Rytíři na klubovém webu oznámili, že se s čtyřiatřicetiletým bekem domluvili na ukončení spolupráce.

20. října 2026  17:22

Experiment s tiramisu i pohled do zákulisí. Jak Pastrňák prožil premiéru v nové roli

David Pastrňák z Bostonu slaví výhru nad Utahem s brankářem Jeremym Swaymanem.

Šlo pro něj o speciální moment, vůbec poprvé se představil coby kapitán hokejistů Bostonu. Navíc v domácí aréně! Davida Pastrňáka při výjimečném dni sledovaly klubové kamery o to důkladněji. A český...

20. října 2026  15:45

Sporné verdikty na Spartě vzbudily emoce. Co řešení jako ve fotbale?

Sparťanský obránce Jakub Sirota dohrává Matěje Kubiesu z Třince.

Výroky hokejových rozhodčích znovu rozvířily extraligové dění. Vítkovice v říjnu dvakrát sáhly k vetu sudího, další sporné momenty přinesl nedělní šlágr Sparty s Třincem. Domácí rozčílily...

20. října 2026  13:34

Vlak jsem nahánět nechtěl, posteskl si Tomek. Atmosféra v Litvínově je teď jiná

Jakub Minárik pálí na Mateje Tomka

V minulé sezoně se pravidelně střídal v brance se svým kolegou Pavlem Čajanem, letos si musel litvínovský gólman Matej Tomek na první start počkat až do dvanáctého kola extraligy. O téměř celou...

20. října 2026  11:24

Energie vyprchala. Jalonen překvapil, zničehonic ukončil trenérskou kariéru

Trenér české reprezentace Kari Jalonen během zápasu proti Švýcarsku

V létě převzal Tapparu Tampere. Tým, který doma ve Finsku ještě nikdy nevedl. Vydržel ale jen pět měsíců. Neloučí se kvůli neuspokojivým výsledkům, ale z úplně jiného důvodu. Kari Jalonen, bývalý...

20. října 2026  10:47

Hořava: Od Patery se učím, na 99 procent se shodneme. Táta? Někde letos vyběhne

Asistent trenéra Miloslav Hořava (Karlovy Vary) během utkání proti Třinci.

I on, stejně jako jeho táta, zahořel pro dospělý hokej. A teď si ho Miloslav Hořava mladší užívá jako asistent v extraligových Karlových Varech. „Je pro mě úplně neskutečné čerpat zkušenosti od Pavla...

20. října 2026  8:47

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Nečasův gól Coloradu nestačil, favorita těsně přehrála Philadelphia

Hunter McDonald (vlevo) z Philadelphia Flyers a Gavin Brindley z Colorado...

Čtyři pondělní zápasy hokejové NHL přinesly jeden český gól. Na ledě Philadelphie se trefil útočník Martin Nečas, jeho Colorado však překvapivě odjíždělo s prázdnou. Domácí slavili teprve druhou...

20. října 2026  7:07,  aktualizováno  8:10

Fenomén McDavid v životní formě. Tempo má lepší než Gretzky, zaútočí na rekord?

Connor McDavid (97) v dresu Edmonton Oilers

Když se podíváte na projekci bodů Connora McDavida v aktuální sezoně NHL, asi zprvu neuvěříte a budete si mnout oči. Zřejmě nejlepší hokejista současnosti má totiž po pouhých osmi duelech na kontě...

19. října 2026  14:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×