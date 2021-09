„Člověka to nikdy nepřejde tak, že by na to nemyslel,“ říká Rachůnek starší v upřímné vzpomínce na syna Karla, který se na mistrovství světa v Německu 2010 postaral o jeden z nejslavnějších gólů české historie.

Díky legendární televizní hlášce Rachna kachna dodnes zůstává v myslích fanoušků.