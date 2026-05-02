Kanada bude po více než 40 letech chybět na hokejovém Spenglerově poháru

Výběr Kanady se Spenglerova poháru, který se ve Švýcarsku hrál poprvé už v roce 1923, pravidelně účastnil od roku 1984.
„V potřebném termínu se nepodařilo dosáhnout dohody s Hockey Canada ohledně prodloužení partnerství,“ uvedli pořadatelé v prohlášení s tím, že jednání dál pokračují „s cílem umožnit návrat v budoucnu“.
Letošní 98. ročník Spenglerova poháru se v Davosu uskuteční od 26. do 31. prosince. Potvrzenými účastníky jsou zatím americký výběr hráčů z univerzit U.S. Collegiate Selects, Frölunda, Langnau a domácí Davos, který vyhrál vloni. Další dva týmy budou oznámeny později, minulý ročník si zahrála i pražská Sparta.