Vyhozeni z hokejové Ligy mistrů. Junosť pyká za běloruské incidenty

Minsk se dostal do soutěže díky takzvané divoké kartě jako běloruský šampion, ve skupině F se měl utkat s Třincem, Leksandem a švýcarským týmem Fribourg-Gottéron.

Ale vzhledem k nejnovějšímu vývoji a ztíženým podmínkám cestování kvůli tomu, že evropské země zakazují lety do a z Běloruska v reakci na vynucené přistání civilního letadla v Minsku a následné zatčení novináře Ramana Prataseviče, se Rada Ligy mistrů rozhodla neriskovat.

„Situaci jsme pečlivě sledovali a došli jsme k závěru, že účast Junosti Minsk je příliš nepředvídatelná. Vzhledem k nejnovějším incidentům v Bělorusku a reakcím, které ovlivňují cestování, nejde příliš plánovat. Je nutností, aby týmy, fanoušci, funkcionáři, sponzoři a všichni další mohli cestovat a pobývat v zemi bezpečně. Bohužel aktuálně není možné zajistit cestování a plánovat,“ stojí v tiskovém prohlášení.

„Zároveň si nadále ceníme historie Bělorusů v Lize mistrů, zůstávají ceněným partnerem. Děkujeme Junosti i běloruskému svazu za jejich oddanost a snahu v těchto časech.“

Ač se Rada Ligy mistrů v prohlášení obratně vyhnula politice, zdůvodnění z ní vychází. Na konci května švédský klub Leksand oznámil, že kvůli porušování lidských práv v Bělorusku odmítá k zápasu do Minsku odcestovat.

„Zřejmě není zvykem, aby sportovní kluby takto jednaly, nicméně my dění v Bělorusku a lidská práva bereme velice vážně,“ uvedl prezident Leksandu Andreas Hedbom.

„Švédsko bylo vždy kritické k tomu, co se v Lukašenkově diktátorském režimu děje, takže rozhodnutí klubu lidé spíš schvalovali. Spousta vám pořád bude říkat, že nemáte tahat politiku do sportu, ale většinu klub potěšil. Lidi tu vnímají, co se v Bělorusku děje za příšerné věci,“ řekl minulý týden v rozhovoru švédský novinář Uffe Bodin.

Třinec po dotazu iDNES.cz řekl, že politiku do sportu tahat nechce a pokud bude bezpečné odcestovat, Oceláři se k zápasu základní skupiny vydají.

Případné dilema český klub nakonec řešit nemusí. Liga mistrů nyní řeší, zda a jak vyřazeného účastníka nahradí.