Běž na tribunu! Hvězdného Rusa vykázal trenér přímo během zápasu, kritika sílí

  15:09
Stále platí za zvučné jméno. Jenže ruský hokejista Jevgenij Kuzněcov přitahuje také problémy. S výkony útočníka Magnitogorsku panuje nespokojenost, která vyústila v netradiční tah střídačky. Trenér Andrej Razin ho totiž přímo během utkání KHL proti Kazani (0:4) poslal na tribunu.
„Bez komentáře, další otázka,“ reagoval na pozápasové tiskové konferenci kouč, proč se k takovému kroku uchýlil.

K momentu se nechtěl vyjádřit ani Kuzněcov, který za úvodní dvě třetiny stihl odehrát pouhých pět minut a tři vteřiny.

Pokračuje tak trend, kdy třiatřicetiletý forvard už ve čtvrtém zápase v řadě dostal menší herní vytížení. Ovšem čas na ledě jen krátce přes pět minut je extrémní situace, stejně jako poslání hráče na tribunu.

Vymění NHL za Rusko? Problémový Kuzněcov může odejít, ovlivní i Nečase

Kamery pak v průběhu závěrečné části zachycovaly Kuzněcova v klubové mikině, jak má přes hlavu přehozenou kapuci.

Z pozice centra druhé formace nastoupil proti Kazani k pěti vhazováním, ani jedno ale nevyhrál. Jiným způsobem se do statistik nedostal.

A Razin se nebál významně zakročit.

I když o příliš velký šok jít nemuselo. Dvaapadesátiletý kouč totiž Kuzněcova kritizuje opakovaně.

„Dáváme šanci v přesilovkách těm, kteří jsou v nich připraveni hrát. Jevgenij nás zatím nepřesvědčil,“ řekl nedávno velmi otevřeně trenér, jenž v Magnitogorsku působí třetí sezonu.

Stoprocentní spokojenost nepanuje ani s Kuzněcovovým místem v sestavě.

Kuzněcov kvůli kokainové aféře z MS přijde o tři zápasy NHL

„Jeho bruslení a pracovní nasazení mu neumožňují podávat dobré výkony jako centr. Rád bych ho viděl na křídle. Ale teď máme dva centry mimo hru kvůli zranění, takže musel hrát na této pozici,“ vysvětloval Razin.

V Rusku se začínají objevovat hlasy, zda posazení Kuzněcova na tribunu nebylo pomyslnou poslední kapkou.

Rodák z Čeljabinsku se k Metallurgu přidal na začátku října. V KHL změnil angažmá po jedné sezoně v Petrohradu, ačkoliv s tamním SKA podepsal čtyřletý kontrakt. V dubnu se ale obě strany dohodly na rozvázání smlouvy.

Po Kuzněcovovi, jenž za Washington naskočil v NHL do jedenácti sezon a vyhrál Stanley Cup v roce 2018, tak sáhl Magnitogorsk.

Dvojnásobný mistr světa si v osmi zápasech připsal pět asistencí, poslední čtyři utkání ale zakončil bez bodu.

Komplikované vztahy nyní ještě více vyostřila situace z duelu s Kazaní. A že by mělo jít o Kuzněcovův konec v klubu? Podle serveru sport-express.ru mu vedení smlouvu ukončit neplánuje.

O idylku se ale rozhodně nejedná.

