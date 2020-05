Hokej už není tak „mačo“. Šéfka švédské ligy věří, že se otevírá

„Lidi mluví o hokeji jako o maskulinním sportu, v němž je prostor pro minimum žen. Já vidím opačné tendence, o hokej se zajímá víc a víc žen. Proč? Hokej se otevírá,“ vysvětluje Silfverstrandová po telefonu pro iDNES.cz.

V průběhu dubna jste mohli číst o bývalé olympijské brankářce Florence Schellingové, která se stala generální manažerkou švýcarského klubu v Bernu, už rok vládne pražské Spartě ředitelka Barbora Haberová Snopková. Obě ženy nabořily ve svých zemích stereotypní základy vnímání hokeje.

„Je důležité, že někdo udělal první krok, otevírá to dveře pro mnohé další ženy. Potřebujete mít odvahu, sebevědomí,“ vyprávěla Schellingová.

Přitom ve Švédsku se tak stalo už dávno.

Silfvestrandová je od roku 2013 ředitelkou elitního klubu Djurgarden. Loňská finálová účast v play off SHL je z velké části její zásluhou. Stejně jako postup z druhé nejvyšší soutěže v roce 2014.

„O Bernu i Spartě jsem slyšela. Sama na sebe jsem hrdá, že můžu být první ředitelkou soutěže a ráda vidím, že i v jižnější části Evropy se podobná změna děje. Přístup k ženám v hokeji se mění,“ myslí si 47letá Švédka, jejíž příjmení byste mohli přeložit jaké „stříbrná pláž“.

Silfverstrandová přitom do svých 30 let hokej sledovala maximálně během mistrovství světa, ve Švédsku ji bavil předně fotbal. Do Djurgardenu ji přivedl v roce 2004 až Peter Wallin, bývalý útočník NY Rangers.

„Musela jsem se o hokeji dost naučit. Vypracovat se. Těžkou zkouškou byla i rakovina prsu, změnilo to mé vnímání profesního života. Nutí mě to k rychlejšímu rozhodování. A taky se netrápím věcmi, s nimiž nic nezmůžu.“

Po letech v Djurgardenu na podzim ještě povýší. Umíte si představit, že by českou extraligu řídila místo Josefa Řezníčka žena? Ve Švédsku u představ nezůstali.

„Jsem první ženou v takové pozici, ale nečekám žádnou válku s muži. Alespoň doufám, nikdy jsem jiné zacházení kvůli pohlaví nezažila,“ říká Silfverstrandová.

„Hledali jsme zkušeného a prověřeného lídra. Někoho, kdo se vyzná,“ oznámil v tiskové zprávě předseda rady SHL Anders Källström na adresu Silfverstrandové. Čeká ji přitom náročný úkol, stejně jako v Česku, i tamní kluby řeší kvůli pandemii koronaviru existenční otázky.

Touží zachovat funkčnost soutěže, jež funguje jako brána do NHL. Mezizastávku zde udělali i Jakub Vrána s Davidem Pastrňákem, když ještě nebyli ani dospělí.

„To je něco, na co můžeme být opravdu pyšní. Každý rok odchází do zámoří spousta hráčů. Švédská liga je nejlepší v Evropě!“ říká sebejistě Silfverstrandová.

A ona ji teď bude řídit.