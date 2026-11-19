Halák se zapojil do tréninku Popradu, momentálně třetího celku slovenské nejvyšší soutěže. Ten má brankoviště pokryté dvojicí Július Hudáček, Filip Belányi, dohoda s Halákem platí pouze na tréninky.
„Uvidíme, jak se bude jevit. Chtěli jsme mu umožnit, aby na sobě pracoval a měl kvalitní tréninkový proces,“ vysvětloval sportovní manažer popradského klubu Richard Stehlík.
„Zatím je to tak volně nastavené, můžu s nimi trénovat. Samozřejmě uvidíme, co přinese budoucnost, ale chci si to jen užít. Chci, aby mě to bavilo. Mám za sebou první trénink a jsem nesmírně rád, že už jsem byl s týmem. Bylo to nad očekávání. Uvidíme, jak dlouho tu budu,“ líčil Halák ve videu.
A zatímco do přípravy na ledě se sotva vrátil, výběr svého dalšího angažmá pomalu vyhlíží už nyní.
„Všechno je otevřené a některé možnosti nezavírám. Poprad má samozřejmě sezonu velmi dobře rozjetou a mou ambicí by bylo, kdybych mohl chytat za nějaké lepší, přední týmy, a ne za mužstva, která bojují o záchranu,“ nastínil záměry gólman, jenž v NHL strávil 17 sezon.
Zaznamenal během nich 581 zápasů v základní části, dalších 39 přidal v play off. Mezi slovenskými brankáři nemá v těchto statistikách konkurenci.
Působil například v Montrealu, St. Louis, New York Islanders či v Bostonu, kde se potkal s českými parťáky Davidy Krejčím a Pastrňákem, Jakubem Zbořilem, Ondřejem Kašem a Danem Vladařem.
Zatím naposledy nastupoval Halák v New York Rangers, 13. dubna 2023 odchytal duel proti Torontu (2:3). Na podzim téhož roku absolvoval zkoušku v Carolině, avšak neuspěl.
Nevyšlo ani plánované angažmá v bratislavském Slovanu, a proto loni v létě oficiálně oznámil konec. Jenže chuť znovu se postavit mezi tři tyče přece jenom zvítězila.
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První výhra a rekordní zápis. Halák zmírnil trápení, ale Rangers potřebují víc
Na konci října tak kariéru obnovil. Dostal dokonce příležitost trénovat se slovenským národním týmem, kde si vyzkoušel roli brankářského mentora na Německém poháru. Teď pomáhá i v Popradu.
Ale zvolit nejpraktičtější variantu a zůstat na rodném Slovensku? S tím na Haláka nechoďte. Pořád má vyšší cíle, nechce se spokojit s málem.
„Má ambice jít do české extraligy,“ prozradil popradský manažer Stehlík.
Ostatně o záměru zachytat si poprvé v kariéře v tuzemsku mluvil bratislavský rodák už před necelým měsícem na reprezentační akci.
„Samozřejmě bych rád šel do Česka, do nějakého lepšího, předního klubu. Vím ale, že sezona je rozehraná a zatím nikdo brankáře nehledá. Budu trénovat, připravovat se a možná se opravdu něco naskytne. Ale nebudu to nahánět. Když to přijde, tak to přijde, když ne, tak ne,“ potvrdil i nyní.
„Udělám pro to všechno. Když to klapne, budu nesmírně rád a pro ten klub udělám všechno. Pokud ne, alespoň toho nebudu litovat a budu si moct říct, že jsem pro to udělal maximum. Uvidíme, co přinese budoucnost,“ doplnil.
Účastník dvou olympijských her, tří mistrovství světa a také brankář Výběru Evropy na Světovém poháru v roce 2016, kde tým dovedl do finále a na turnaji se zaskvěl úspěšností zákroků 94,1 %, by se v extralize okamžitě stal nejzkušenějším gólmanem. Sparťan Jakub Kovář je totiž o tři roky mladší.
Že však ani hráči ročníku 1985 nemusejí být v české nejvyšší soutěži pouze do počtu, dokazují i Halákovi hvězdní vrstevníci Martin Růžička a Roman Červenka, kteří jsou i nyní krátce před 41. narozeninami na třetím a čtvrtém místě v extraligové produktivitě.
„Zatím tělo reaguje dobře na všechno, věk je, jak se vždy říká, jen číslo. Opravdu se necítím na 41 let, ale spíš o šest až devět let mladší,“ pochvaloval si fyzickou stránku slovenský brankář.
Ukáže se v budoucnu nakonec i v Česku?