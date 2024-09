Hráči se nehádají, koučům se věří. Rozhodčí Ryška o působení ve Finsku

Dnes pracuje především jako kurýr plynových bomb a sušeného ledu do nemocnic a laboratoří. Ale že by si stěžoval? Kdepak.

„Přišla korona, s bratrem jsme měli hokejový byznys, pak jsem si našel tuhle práci, kde jsem víceméně sám svým pánem. S šéfem mám velmi vřelé vztahy. Rozhodcování jsem se ale nevzdal, kromě hokeje pískám i nižší soutěže ve fotbale. Je to celkem dobře placené, zrovna teď jste mě zastihl před jedním fotbalovým zápasem nejnižší mužské soutěže, která tu je,“ líčí Ryška pro iDNES.cz z Helsinek.

Za 12 let ve Finsku odpískal přes 1 300 profi i amatérských zápasů.

Co vás na sever přivedlo?

Erasmus v roce 2011. O rok později jsem se přestěhoval. Studoval jsem v Přerově vysokou školu logistiky a mojí zahraniční koordinátorce jsem řekl, že chci vyjet na zahraniční studium někam, kde se hraje hokej. Do Kanady to nešlo, ve Švédsku neměla naše škola partnera, takže zbylo Finsko.

A hned se vám tam zalíbilo.

Okamžitě mě zaujali zdejší lidé a jejich přístup k životu. Řekl bych takový pohodový, dost mě to překvapilo. V Česku jsem byl zvyklý pracovat dvanáct hodin denně. Očekávají se od vás výkony, je na vás tlak. Ve Finsku jsem rychle pochopil, že bohatě stačí pracovat sedm a půl hodiny denně, že tu lidé mají takové nastavení, že volný čas a koníčky jsou taky důležité.

Hokejisté a hokejistky ve Finsku podle Ryšky akceptují většinu rozhodnutí rozhodčích.

Říkáte, že jste chtěl někam, kde se hrál hokej. Měl jste ambice stát se profi hokejistou?

V mém věku už ne, bylo mi čtyřiadvacet, to už nešlo nic dělat. Ale hokej byl – a pořád je – mojí velkou vášní. Když jsem sem přišel, našel jsem si amatérský klub Sporttiukot. A i když to byla neprofesionální soutěž, stejně jsme trénovali sedmkrát týdně. No a už tehdy mi šéfové říkali: Chceš jít na hokej? Běž. Práci musíš udělat, ale klidně až pak. Samozřejmě někdy to nejde, ale vždy se mi snažili vyjít vstříc.

A pak jste se stal rozhodčím.

Toho jsem dělal rok na nižší úrovni už v Česku. A právě v tom týmu, o kterém jsem mluvil, že jsme trénovali sedmkrát týdně, hrál jeden klučina, který rozhodčím byl. Tak jsem se ho zeptal co a jak, on mi poslal odkaz, vyplnil jsem žádost, absolvoval testy – fyzické i vědomostní z pravidel – a bylo to. Brzo mi došlo, že když tady rozhodčí píská pátek, sobota, neděle může si přijít na tisíc euro čistého.

A na plný úvazek jste rozhodcoval celých osm let. Co byste jmenoval za své největší úspěchy?

Ve Finsku je až osm úrovní hokeje, od amatérských soutěží až po nejvyšší ligu. Já měl možnost pískat druhou nejvyšší soutěž a před dvěma lety jsem začal pískat i nejvyšší ženskou soutěž.

Jako první Čech v historii, že?

Je to tak. Vím, že hodně rozhodčích, Finů, ženské pískat nechtělo, protože se jim nelíbila úroveň jejich hokeje. Každopádně pak od svazu přišel apel, aby na ženské zápasy byly nasazovány především ženské rozhodčí, hlavně v Helsinkách, kde je holek dost. Takže teď už mám tak čtyři pět ženských zápasů za rok.

Jaromír Ryška si vyzkoušel řídit i nejvyšší ženskou hokejovou ligu ve Finsku.

Máte ještě nějaké ambice jako rozhodčí?

To už také ne. Zase je to tím věkem, tlačí se tu zejména na to, aby šanci dostávali mladší rozhodčí, což je správně. Já žil v Jyväskyle, severně od Helsinek, kde bylo rozhodčích málo. Pak jsem se kvůli bývalé přítelkyni přestěhoval do Helsinek, začal jsem pískat nižší soutěž, navíc je tu lidí dost. Teď se budu stěhovat zpátky a mojí ambicí je znovu pískat alespoň třetí nejvyšší soutěž.

A fotbalové rozhodcování na vyšší úrovni vás neláká?

Ne, ne. (směje se) To mám jen tak, aby mě něco dostalo večer ven.

Prozraďte, je velký rozdíl mezi finskými a českými hokejisty?

V Česku jsou větší hračičky s pukem, ve Finsku jedou více na systém. V juniorech tu razí filozofii, že každý je nahraditelný. Nerozlišují moc obránce a útočníky, každý hokejista musí útočit i bránit. A v žákovských kategoriích se skoro vůbec nehraje na výsledky. Až od dvanácti let se teprve začínají zaznamenávat střelci gólů, soutěže se mění i v průběhu sezony, aby se nestávalo, že nějaký tým porazí další třeba 12:0. A co se bavím s kamarády v Česku, rozdíl je i v přístupu. Když na trénink nepřijde trenér, pošle cvičení a ti kluci tady to fakt poctivě odmakají. Všude a vždycky, nemyslím si, že to je v Česku pravidlem. A hlavně, a to musím říct, skoro nikdo tu nediskutuje s rozhodčím. Občas si sice někdo něco zamumlá, ale vesměs platí, že hráči většinu rozhodnutí akceptují. Zrovna teď mám příhodu právě z fotbalu.

Povídejte.

Pískal jsem tu nejnižší mužskou soutěž a v jednom zápase jsem rozdal čtyři červené. A z toho tři byly cizincům a jen jedna pro Fina. Neunesli nervy. Jeden Fin po zákrok žďouchl soupeře a pak přiběhl další hráč, cizinec, a ten ho sundal wrestlingovým způsobem.

A co rozdíl mezi tím, být rozhodčí v Česku a ve Finsku? Teď mám na mysli hlavně ekonomickou stránku.

Co vím od kluků, kteří pískají v Česku, tak i tam se tím člověk, pokud je na nejvyšším levelu, může živit. I když záleží, co potřebuje k životu. Mně stačí mít auto, na nájem, na jídlo a něco ušetřit. Rozdíl je asi ten, že tady prostě hezky platí, i když si tím jenom přivyděláváte. Znovu dám za příklad ten fotbal: i když pískám nejnižší mužskou soutěž, člověk si za hodinku přijde na 38 euro.

Je rozdíl i v přístupu od rodičů sportovců? Přeci jen v Česku kolikrát platí, že rodiče si myslí, že ví všechno nejlíp.

Ano, kdysi jsem řekl, že tady ve Finsku rodiče více věří trenérům a za tím si pořád stojím. Doopravdy tady moc nepořvávají, což je oproti Česku rozdíl. Jak říkám, většinou mám špatné zkušenosti s cizinci, kteří to berou moc vážně a u jejichž dětí je hodně vidět, že se nedívají na trenéra, ale spíš na tátu.

Já vím, že jste říkal, že s vámi hráči moc často nediskutují, ale když už, domluvíte se s nimi ve finštině?

Jasně, už nemám problém. Mluvím plynule, chodil jsem tu na finštinu osm měsíců na každodenní bázi. Od 8.30 do 11.30 a dvakrát v týdnu jsme měli odpoledne lekce, kdy na nás mluvili učitelé jenom finsky. A pak, když kluci z hokeje zjistili, že už umím základy, tak mi řekli, že anglicky už se mnou nepromluví. (smích) Ale bylo to k něčemu dobré, hodně Finů mi říká, že jsou překvapeni z úrovně mé finštiny.

Plánujete návrat do Česka?

Zatím jsme se o tom s přítelkyní moc nebavili, ale, víte, jednou jsem dostal od kamarádů dobrý tip: Pokud chceš mít spokojenou rodinu, musíš mít spokojenou manželku. A manželka je spokojená tam, kde je doma. Takže teď to v plánu nemáme. Přemýšlel jsem, že bychom to třeba udělali tak, že půl roku budeme tady, půl rok v Česku, ale to je hrozně předčasné. Myslím, že do šedesáti let tu asi vydržím.

A netrápí vás ani počasí a nedostatek sluníčka?

Mě vůbec, já si na to zvykl, ale je pravda, že je to asi hodně o zvyku. Když sem přijedou třeba studenti, fakt si stěžují, že jim chybí více světla, slunce, mívají deprese. A pak i starší lidé kvůli tomu kolikrát z Finska odjíždí. Mám kamaráda, který má třiašedesát let. Vyprávěl, že ještě rok bude v práci a pak se na důchod odstěhuje do Thajska. Další zase míří do Chorvatska. To víte, vydělávají tady dobře. Mně ale zdejší klima nevadí.