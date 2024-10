Tragicky zemřel první finský hokejista, který se odhodlal ke coming outu

Podezřelý ze zabití je podle serveru Ilta-Sanom jeho o 37 let starší partner Rolf Nordmo.

Puhakka by příští rok v únoru oslavil teprve třicáté narozeniny. Hokejovou kariéru ukončil v roce 2018, naposledy oblékal dres francouzského Gapu. Zahrál si na mistrovství světa do 18 let, představil se i v dalších mládežnických reprezentacích, zapsal také čtyřicet startů ve finské nejvyšší soutěži.

V médiích se často objevovalo jeho jméno především rok po konci s profesionální kariérou, kdy jako první finský hokejista přiznal svoji homosexualitu.

Janne Puhakka (čelem) slaví se spoluhráčem Saku Kinnunenem finský gól na mládežnickém turnaji v americkém Lake Placid.

„Nejlepší by bylo, kdybych o tom mluvit vůbec nemusel. Ale jelikož lidé zůstávají potichu, musíme vystoupit. Hokejový svět je v tomto pozadu. Nemuseli bychom si tímto procházet, kdyby se každý cítil v kabině sám sebou,“ pronesl tehdy.

Jen o pár dní později finské kluby Ilves Tampere a TPS Turku odehráli duel nejvyšší ligy se symbolikou LGBTQ+ pro podporu homosexuality ve sportu.

„Budu rád, když i jediný junior nebo starší hokejista najde v tomto rozhovoru něco pozitivního,“ uvedl Puhakka.

O rok a půl později ho následoval kanadský obránce Luke Prokop, jenž se k podobnému kroku uchýlil ve svých devatenácti letech. Stal se navíc prvním hokejistou s platnou smlouvou v NHL, co tak učinil.

Puhakka se po konci kariéry vrátil do Espoo, kde strávil většinu svých hracích let.

Policisté se dostavili k bytu v neděli okolo osmé hodiny večer, finská média následně potvrdila, že se jednalo o vraždu. S Nordmem tvořil Puhakka pár od svých devatenácti let. V červnu oslavili desetileté výročí.