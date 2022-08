I přes zákaz vlády míří do Ruska. KHL je nejlepší řešení, říká lotyšský brankář

Lotyšská vláda zakázala hokejistům přestupy do Ruska, brankář Janis Kalninš avšak nařízení ignoruje a podepsal smlouvu s Chabarovskem. „Je to nepopulární rozhodnutí, ale moje kariéra není věčná,“ obhajuje své kroky. Přestup do KHL posvětila Mezinárodní hokejová federace.