Rutta si plácl se Ženevou. Bude vzorem, dostane hodně prostoru, hlásí manažer

„Jsme rádi, že jsme získali tak fyzicky zdatného a zkušeného obránce. Jan je výborný bruslař se skvělým pohybem, což umožňuje jeho využití ve všech (herních) situacích,“ uvedl sportovní manažer Marc Gautschi s tím, že Rutta bude mít velký prostor na ledě. „Má za sebou hodně úspěchů a svou pracovní morálkou bude vzorem pro naše mladé hráče.“
Ženeva v minulém ročníku švýcarské ligy skončila dvanáctá a nepostoupila do play off.
Opustí český vítěz dvou Stanley Cupů NHL? Obránce Rutta má namířeno do Švýcarska
Rutta odešel do NHL v roce 2017 a postupně hrál za Chicago, Tampu, Pittsburgh a poslední dvě sezony za San Jose. Stanleyův pohár získal v letech 2020 a 2021 v dresu Tampy.
V zámořské soutěži odehrál 417 zápasů, ve kterých vstřelil 23 branek a přidal 75 asistencí. Další tři góly a osm asistencí si připsal ve 49 utkáních play off.
Odchovanec Písku se loni podílel na triumfu na domácím mistrovství světa, startoval i na šampionátech v letech 2017 a 2019. V české extralize hrál Rutta jen za Chomutov.