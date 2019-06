Hokejový útočník Kovář je definitivně hráčem švýcarského Zugu

Po uplynutí lhůty se v klubu těší, jak jim Kovář pomůže vylepšit letošní osmou příčku.

„Jsem rád, že to všechno klaplo. Skutečnost, že se Jan nakonec rozhodl ve prospěch našeho klubu, mluví pro náš koncept a naše vyhlídky. I když má smlouvu na jednu sezonu, věřím, že může jít o dlouhodobou spolupráci,“ uvedl na klubovém webu sportovní manažer Zugu Reto Kläy.

Kovář při nedávném vyhlášení ankety Zlatá hokejka, v níž skončil osmý, nijak netajil, jak se mu zamlouvalo prostředí v novém působišti.

„V Zugu jsme byli i nedávno s manželkou, zašli s lidmi z klubu na večeři, po které mi manželka sama říkala, že to jsou lidi, jako kdybychom je znali celý život. Měl jsem si s nimi co říct. Mají svoji vizi, která se mi strašně líbí. Všechno dávalo smysl. Strašně se na to těším. Zug je krásné malé městečko,“ uvedl Kovář.

Písecký rodák si udělal jméno nejen pěti sezonami v Magnitogorsku, jemuž pomohl dvakrát k triumfu v KHL, ale i dobrými výkony v reprezentačním dresu. Před rokem vyslyšel nabídku z NHL a uzavřel v červenci jako nedraftovaný volný hráč roční jednocestnou smlouvu na dva miliony dolarů s New York Islanders. V přípravě ale místo v kádru nezískal a klub s ním zrušil kontrakt.

Kovář pak bojoval o smlouvu na zkoušce na farmě Bostonu v Providence v AHL, kde ve 12 duelech nasbíral deset bodů za čtyři branky a šest asistencí. Přesto kontrakt nezískal. Vrátil se proto do Plzně, kterou opustil po zisku titulu v roce 2013. Pomohl jí k extraligovému bronzu a poté navázal výbornými výkony na mistrovství světa na Slovensku, kde stihl za deset startů deset bodů (5+5).