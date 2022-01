Nejrychlejší hattrick v extralize: olomoucký Knotek zařídil klubový rekord

Hostující Olomoučané na západě Čech prohrávali z kraje druhé periody už 0:2, načež svoji one man show rozjel olomoucký útočník Jan Knotek. Čtyřiatřicetiletý hokejista za necelých jedenáct minut postupně snížil, vyrovnal i otočil skóre, čímž se podepsal pod nejrychlejší olomoucký hattrick v extralize.

Ve 24. minutě v přesilové hře nejprve přesnou tečí snížil stav na rozdíl jedné branky. A o necelých devadesát vteřin slavil Knotek vyrovnání. Opět při přesilovce.

David Krejčí navezl kotouč do útočné třetiny, předl ho k pravému mantinelu Nahodilovi, který přihrávkou přes osu hřiště oslovil Knotka. Hostující forvard využil zaváhání Plutnara a objevil se sám před domácím gólmanem. „V tom okamžiku mě napadlo si to stáhnout do bekhendu. Většinou před brankářem střílím. Teď jsem ale zkusil kličku,“ svěřil se Knotek pro klubový web. Klička mu vyšla dokonale a puk neomylně zasunul do odkryté části klece.

Ve 14. minutě prostředního dějství dokonal Knotek obrat a zároveň se zapsal do historických tabulek svého klubu. Plutnar na útočné modré opět chyboval, kotouč mu uloupil Nahodil, který se vydal do samostatného úniku. Těsně před Habalem ho fauloval Pulpán a rozhodčí nařídili trestné střílení, k němuž se postavil dosavadní hrdina střetnutí Jan Knotek.

„O nájezd jsem si přímo neřekl, ale třeba Honza Káňa dával najevo, že bych jet měl. Trenéři se mě poté zeptali a já tam tedy skočil,“ objasňoval útočník. Knotek tentokrát kličku nevolil. Vystřelil přímo mezi beton a lapačku a během 639 vteřin. tak zkompletoval nejrychlejší hattrick v klubové extraligové historii.

„Proměnil jsem to díky takové euforii, kterou jsem v zápase postupně získal. Rozhodl jsem se dobře a vyšlo to. I kdybych v tu chvíli udělal cokoliv, tak by tam gól zřejmě padnul,“ usmíval se Knotek, „Já se na sociálních sítích nepohybuji, tudíž to moc nesleduji, nicméně tohle mi zrovna posílal bratranec. Je hezké se nějakým způsobem zapsat do olomoucké historie,“ doplnil.

Rekord za nejrychleji vstřelené tři góly v olomouckém dresu doposud držel Petr Strapáč, jenž v sezoně 2018/19 nasázel tři fíky Hradci Králové za necelých čtrnáct minut. Olomouci však vedení nevydrželo. V poslední třetině srovnal Koblasa a v prodloužení o výhře domácích rozhodl Flek. „Je to málo. Měli jsme to udržet, nebo alespoň vyhrát za dva body,“ mínil Knotek.