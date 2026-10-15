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Chybuji a dělám kroky vzad. Vránovi se nedaří, trenér ho během zápasu posadil

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  15:44
Jakub Vrána v dresu švédského Linköpingu.

Jakub Vrána v dresu švédského Linköpingu. | foto: Magnus Andersson / Bildbyran Photo Agency / ProfimediaProfimedia.cz

Jakub Vrána prochází kolem fanoušků Linköpingu.
Jakub Vrána v akci v dresu Linköpingu.
Český hokejový útočník Jakub Vrána v dresu švédského Linköpingu
Český útočník Jakub Vrána na střídačce Linköpingu během utkání švédské hokejové...
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Antemu Karlssonovi stačilo, aby ho v zápase s Djurgårdenem viděl na ledě necelých sedm minut. Pak trenér rozhodl: Zůstáváš na střídačce, mimo sestavu! Jakub Vrána měl patřit k hlavním tahounům Linköpingu, ale prožívá rozpačitý start sezony. „Musím sklopit hlavu a jít dál,“ hlásil český hokejista.

Nula v kolonce gólů, pouze jedna asistence. A v dosud posledním utkání švédské nejvyšší soutěže, které skončilo porážkou 1:5, pád na pozici třináctého útočníka.

Linköping je v tabulce poslední. Trápí se. Stejně jako Vrána.

Čtyřikrát přitom dostal příležitost v elitní ofenzivní formaci, na ledě trávil převážně mezi patnácti a osmnácti minutami, z důvěry trenérů ale takřka nic nevytěžil.

Jakub Vrána prochází kolem fanoušků Linköpingu.

Karlsson jeho stažení ze sestavy na tiskové konferenci podrobněji rozebírat nechtěl. „Potřebujeme dávat góly, zkoušíme různé varianty. Sezona je stále teprve na začátku,“ popisoval.

S třicetiletým křídlem si prý vše vysvětlili. Vrána rozhodnutí trenéra přijal, i když mu jistě nebylo zrovna po chuti.

„Nejspíš to souvisí s několika špatnými střídáními, které jsem měl, některé situace jsem nezvládl pozičně. Uznávám, že jsem chyboval, teď už s tím ale nic neudělám. Je to tak, jak to je,“ vyprávěl pro Expressen.

Vrána chtěl údajně opustit tým, ve Švédsku ho tepou. Někdo si to vymyslel, zuří hráč

Stejné nepříjemnosti řešil i v předchozí sezoně. Své první po vítaném shledání s Linköpingem, kde v mládežnických kategoriích po odchodu z Česka rostl pro NHL.

Nevyvaroval se výkonnostních výkyvů, několik zápasů sledoval jen z tribuny. I tak jich v základní části stihl šestačtyřicet a zapsal solidních osmadvacet bodů (12+16).

O to víc ho mrzí a štve zároveň, že si tím prochází znovu.

„Ke konci minulé sezony jsem se začal dostávat do tempa, cítil jsem se skvěle. Mám za sebou povedené léto, doufal jsem, že na to navážu a budu se posouvat. Teď mi přijde, jako když dělám krok vzad.“

Jakub Vrána v akci v dresu Linköpingu.

V klubu od něj čekají víc. To samé naštvaní fanoušci, kteří po pětigólovém přídělu od Djurgårdenu, už páté porážce v aktuálním ročníku, hráče na stadionu soupeře vypískali.

„Přijeli nás do Stockholmu podpořit, byli slyšet, poskytli nám neuvěřitelnou podporu,“ ocenil Vrána. „Je to pro nás těžké, protože jsme jim to nemohli vrátit. Budeme pracovat ještě usilovněji, abychom jim dali, co si zaslouží.“

K Linköpingu má osobní vztah. Ve Švédsku ale spekulují, zda by oběma stranám neprospělo, kdyby změnil prostředí. Na to ale český hokejista nechce myslet.

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Zklamání hodlá co nejdříve setřást, vyhlíží vzepření. Týmové i své vlastní: „Ne každé utkání vám sedne, občas podáte průměrný výkon, jindy se sami sobě na ledě vůbec nepodobáte. V hokeji se ale všechno neustále mění.“

Doufá, že stejně rychle, jako se týmovou hierarchií propadl, se zase vyškrábe nahoru. Třeba už ve čtvrtečním souboji s Frölundou. Tedy pokud se pro něj najde místo.

„Musíte mít krátkou paměť a pokračovat v tvrdé práci. I když děláte maximum, někdy se vám stejně nedaří, to k tomu patří. Vím, že jsem dobrý hráč a dokážu se dostat zpět na svou úroveň,“ vzkázal.

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