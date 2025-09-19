Vrána chtěl údajně opustit tým, ve Švédsku ho tepou: Je vidět, že nemá zájem pomáhat

Se zprávou přišel švédský veřejnoprávní rozhlas Sveriges Radio, konkrétně jeho sportovní redakce Radiosporten.
„Získali jsme informaci ze zákulisí Linköpingu, česká hokejová hvězda Jakub Vrána má za sebou těžký start sezony,“ uvedl příspěvek reportér William Granlund, jenž si zároveň pozval i experta Johana Garpenlöva.
Hlavní sdělení? Během části akce, kdy se měl tým stmelit při aktivitě v lese, Vrána reagoval negativně a začal si prý balit kufry.
Za šest týdnů jsem ztratil vše, na čem jsem pracoval celý život. Vrána o NHL i Spartě
„Nejsem tady od toho, abych byl v lese. Jsem tu proto, abych hrál hokej,“ měl prohlásit.
Garpenlöv, bývalý kouč i hráč švédského národního týmu s bohatými zkušenostmi z NHL, devětadvacetiletého Čecha za jeho výstup sepsul.
„Vysílá to vážně špatné signály. Důvod, proč vedení klubu a ‚Musse‘ (přezdívka kouče Mikaela Håkansona) takové akce pořádají, je, aby zjistili, jací hráči jsou a jaký mají charakter. A Vrána tady svůj charakter ukázal jasně. Nechce být dobrým spoluhráčem, nechce se zapojit, nejeví zájem týmu pomoct. A je to znát i na jeho výkonech v úvodu sezony.“
Linköpingu po třech zápasech nového ročníku švédské ligy SHL patří předposlední pozice v tabulce, bez bodu, s celkovým skóre 6:12.
Vrána hraje v průměru takřka sedmnáct minut, na první zápis v produktivitě ale čeká. Ve statistikách má zatím jen tři střely a jeden minusový bod při účasti na ledě.
Jak navíc informuje deník Aftonbladet, ihned v prvním domácím zápase s Timrå (2:5) nechal trenér Håkanson českého střelce v průběhu druhé třetiny déle vysedávat na střídačce.
„Viděli jsme, že až příliš mnoho hráčů jen nečinně stálo, tak jsme hráli s těmi, kteří se alespoň snažili bruslit,“ hodnotil výkon hlavní kouč, nicméně přímo pražského rodáka nezmiňoval. „Ve druhé třetině nehrál dobře celý tým.“
Ten se spoléhá i na svého navrátilce. Někdejší třináctku draftu, která zaujala výkony v mládeži, na severu Evropy i při prvních startech v NHL za Washington. Dobře se jevil také následně po výměně do Detroitu. Na podzim 2022 však skončil v asistenčním programu.
Z NHL do druhého domova. Vrána se po deseti letech vrací do Linköpingu
Po návratu se snažil marně uchytit jak u Red Wings, tak postupně v kádru St. Louis, po comebacku ve Washingtonu a naposledy v Nashvillu.
Zvedne se i přes počáteční kritiku ve Švédsku?