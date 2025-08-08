Z NHL do druhého domova. Vrána se po deseti letech vrací do Linköpingu

Hokejový útočník Jakub Vrána, který hrál naposledy v NHL za Nashville, podepsal dvouletou smlouvu s Linköpingem. Vrací se tam po dvou letech, švédský klub to uvedl na svém webu.

Útočník Nashvillu Jakub Vrána během utkání proti Vegas. | foto: Reuters

„Cítil jsem, že tenhle den jednou přijde. Pro mě to byla jen otázka času. Jsem moc rád, že můžu znovu hrát za Linköping. Je to jako návrat domů, do mého druhého domova,“ řekl Vrána.

Za Linköping hrál už v mládežnických letech a v roce 2015 se odtud vydal do zámoří. V NHL odehrál včetně play off 444 zápasů a nasbíral 122 gólů a 109 asistencí. V roce 2018 získal s Washingtonem Stanleyův pohár, působil také v Detroitu, St. Louis a naposledy Nashvillu.

Vrána na rozcestí. Hvězda extraligy? Může do Sparty, ve hře Švédsko i naděje na NHL

V roce 2022 angažmá v NHL přerušil, protože nastoupil do asistenčního programu soutěže a hráčské asociace NHLPA, který pomáhá hokejistům i jejich rodinám v případě psychických problémů, závislostí a dalších záležitostí. S národním týmem před třemi lety slavil bronz na mistrovství světa.

„Poslední roky bylo naším snem ho přivést zpět, a že se nám to nyní podařilo, je to samozřejmě úžasné. Víme, že Jakubovou první volbou bylo získat novou smlouvu v Severní Americe, což plně chápeme, protože je to sen všech hokejistů. Když ta příležitost nepřišla, zaměřil se na kluby v Evropě, a jak sám řekl při našich rozhovorech, rozhodl se srdcem,“ uvedl sportovní ředitel dvanáctého celku minulé sezony švédské ligy Peter Jakobsson.

