Zlomová sezona. Může mi otevřít dveře do NHL, uvědomuje si brankář Málek

„Nijak zvláštně ke mně ale nepřistupovali. Zvou kluky se smlouvami i bez smluv. Bylo by divné, kdyby se některým nadržovalo,“ říká někdejší brankář Vsetína, jemuž těsně utekla nominace na letošní zlaté mistrovství světa v Praze.

Nemrzí vás, že si musíte na NHL minimálně ještě rok počkat?

Ani ne. Chvilku byla ve hře farma AHL, ale po pár dnech z toho sešlo. Snažím se na každé věci hledat pozitiva. Myslím, že jsem vytěžil to nejlepší. Budu někde, kde to znám, navíc třetí rok, což mi situaci ulehčí. V Jersey je gólmanský post našlapaný. Věděl jsem, že budou brát brankáře. Přišel Jacob Markström, odešel Akira Schmid. Situace zůstala víceméně stejná. Nemyslím to jinak špatně, ale byl by velký boj o místo. Takhle mám ještě možnost chytat jednu z nejlepších soutěží v Evropě, a pokud budou dobré výkony, je šance si zahrát za reprezentaci.

S čím vás po kempu z Jersey vyprovodili?

Měli jsme exit mítink. Ptali se, co minulá sezona. Jak to momentálně cítím. Jak viděli kemp. Ohlasy byly pozitivní. Řekli mi, co zlepšit. Je teprve červenec, začátek letní přípravy, takže gólman nemusí být v topu. Bylo fajn, že už teď viděli dobré věci, posun.

Nová sezona bude zlomová?

Může nastavit směr mé kariéry. Když se mi povede, dveře do NHL budou otevřené. Ať už na farmu, nebo i do prvního týmu. Pokud by nedopadla, bylo by to horší. Musel bych o to více ukázat v Americe, že to byla jen výjimka.

Jakub Málek v dresu Ilvesu Tampere.

Jaké byly dvě sezony v Ilvesu?

První rok jsem byl, když to přeženu, rozmazlený ze Vsetína. Tam jsem chytal všechno. Gábič (Gába) byl celou sezonu zraněný, a zpětně musím říct, že i moje výkony byly povedené. Poslední sezona ve Vsetíně mi tak pomohla a zároveň i uškodila. Přišel jsem do Ilvesu jako dvojka, věděl jsem, že nebudu chytat tolik zápasů, i když jsem si myslel, že by jich mohlo být více. Ale to nebylo a trochu jsem spadl na zem. Naštěstí jsem se z toho po Vánocích zbrchal a od té doby jsem se posouval nahoru. Ve druhé sezoně jsem měl kolegu (Švéd Jonas Gunnarsson), se kterým jsme se pořád přetahovali o pozici jedničky.

Po druhém místě po základní části bylo vyřazení ve čtvrtfinále obřím zklamáním, že?

Cílem bylo minimálně finále, nejlépe titul. K čemu je šedesát zápasů, když pak vyletíme po pěti? Tak trochu jsem to ale čekal, někteří kluci se nestavěli k play off, že je to nejdůležitější část sezony. Naštěstí mi přišla pozvánka do reprezentace, takže jsem na to nemusel vůbec myslet a mohl se soustředit na nároďák.

Jaká je finská liga pro brankáře?

Hodně těžká. Finové si rádi všechno vyťukají až do prázdné brány. Jsou týmy, které mají přes třicet střel za zápas. Pak jsou týmy jako Tappara nebo my, které mají kolem dvaceti střel. Doufají, že z nich dají tři góly a naopak jich moc neinkasují. Brankář se musí udržet. Zároveň těch dvacet střel je těžkých a gólman se s nimi musí poprat. Nějaké nahození se jen tak nevidí.

Ilves sází na české gólmany. Tušíte, proč tomu tak je?

Začalo to Lukášem Dostálem, který tam byl vynikající. Pokračovalo to Markem Langhamerem, pak jsem přišel já, teď Dominik Pavlát. Česká škola jim vyhovuje. Vyberou si kluka, který může mít potenciál do budoucna.

Český brankář Jakub Málek zasahuje i přes clonícího švédského útočníka Marcuse Sörensena (19).

Motivuje vás příběh Lukáše Dostála?

Jde vidět, že když si za tím člověk jde a tvrdě pracuje, může dosáhnout čehokoliv. Je o dva roky starší než já a už vyhrál mistrovství světa. Je to inspirace.

Vy jste se do konečné nominace jako čtvrtý brankář nedostal. Jak blízko jste do ní měl?

Docela daleko a z důvodů, které nechci rozebírat. Je to pro mě škoda. Věřil jsem, že bych mohl pozici trojky zastávat, ale chápu, že jsem mladý a z Evropy, že nemám zkušenosti z NHL. Navíc to bylo domácí mistrovství světa a chce se tomu dát maximum. Akceptoval jsem to.

Letos vám ale v reprezentaci kyne velká šance.

Musím to podpořit výkony. Že chytám ve Finsku, neznamená přednostní právo.

Z Kroměříže je i útočník Rangers Filip Chytil. Znáte se?

Je starší, ale z mých začátků máme společnou fotku, kde jsou všechny týmy. Jinak o sobě moc nevíme. Spojuje nás jeho brácha Libor, se kterým v létě trénuji.

Poprvé v kariéře individuálně. Proč?

Je to velká změna a má několik důvodů. Ve Finsku mi naznačili, že už nejsem mladý, takže tam už nemusím, navíc jsem zahraniční hráč. Je to pro mě lepší. Společná příprava ve Finsku pro mě nebyla ideální. Neměl jsem skoro žádný čas na pauzu mezi první a druhou fází. Přišel jsem domů v pět odpoledne, ale kromě snídaně jsem přes den moc nejedl. Přitom potřebuji nabrat váhu, jsem hubený. Teď ráno odtrénuji a pak můžu celý den dávat pozor na stravu, abych měl dostatečný příjem kalorií, živin. To je obrovské plus individuální přípravy.

Kolik musíte přibrat?

Blížím se k devadesáti, což je začátečnický cíl, který bych si chtěl dlouhodobě udržet. Jak jsem vysoký, nikdo neřekne, že mám přes osmdesát kilo. Je třeba nabrat svalovou hmotu, ať nevypadám jako kostra. (usmívá se) Snažím se čtyři roky. Daří se mi, ale není to hned, trvá to nějaký čas. Jak jde váha nahoru, dostává tělo při nabírání kondice zabrat. Musí to vstřebat.