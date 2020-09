Pět týdnů v karanténě a politika. Krejčík načal divokou sezonu za Jokerit

„Šílený začátek sezony. Trochu na hlavu,“ souhlasí 29letý Krejčík. Jokerit stihl v KHL odehrát (a vyhrát) zatím jen dva zápasy.

Emoce rozhýbala především „kauza Bělorusko“. Helsinští fanoušci hrozili bojkotem domácích utkání, pokud klub odcestuje k úvodnímu duelu s Dinamem Minsk do země, kde se podle nich porušují lidská práva. A ač se Jokerit snažil duel odložit, u běloruského soupeře pochopení nenašel.

A tak Helsinky k utkání neodletěly a kontumačně prohrály 0:5. Druhou svízel způsobil koronavirus. Oproti Rusku přistupuje Finsko ke covidu mnohem přísněji. A za to, že Jokerit odehrál domácí zápas s Nižněkamskem, kde se nákaza objevila, poslaly finské úřady celý tým do karantény.

Jak ji zvládáte?

Já už covid prodělal. Ještě v Praze, než jsem odletěl do Finska, takže pro mě to je už pátý týden karantény. To se nedá.

Jak jste nemoc zvládl?

Příznaky jsem měl podobné jako při normální chřipce. Zvýšená teplota, bolest hlavy. To bylo zhruba po čtyřech dnech pryč. Co se lišilo, tak jsem snad na deset dní ztratit chuť a čich.

Na začátek ročníku toho máte dost.

To jo. Čekal jsem, že sezona bude zvláštní, ale až takhle jsem si to tedy nepředstavoval. Jenže co se dá dělat?

Nejen karanténa, úvod sezony poznamenala i politika. Neodcestovali jste k zápasu do protesty zmítaného Běloruska.

Zastávám názor, že politika by se ve sportu neměla projevovat. My hráči určitě žádný politický názor vyjadřovat nechtěli. Nikomu se nelíbí, jak násilně se s lidmi v Bělorusku zachází, ale rozhodnutí neodcestovat udělalo vedení.



Uvedlo důvod? Finská média psala, že některým z vás přicházely z Běloruska výhružné zprávy.

Pardon, ale to komentovat nebudu. Přišel prezident klubu Jari Kurri a oznámil nám své rozhodnutí. Konkrétní zdůvodnění si také nechám pro sebe.

Vyzývali vás k tomu i fanoušci, hrozili bojkotem. Vnímali jste to v kabině?

Upřímně, já to nezaregistroval. Od kluků jsem se dozvěděl, že jim finští fanoušci psali, ale to rozhodnutí opravdu učinilo vedení. My hráči chtěli hrát.

Stihli jste jen dvě utkání, než jste skončili v karanténě.

Bohužel, musíme respektovat nařízení finské vlády. I když si myslím, že řešení situace by mohlo být jiné.

Tým šel po zápase s Nižněkamskem na testy, všem vyšly negativně. Proč si musíte odbýt celých 14 dní karantény?

Pochopil jsem to tak, že den po zápase to nepovažovali za dostatečně průkazné. V pondělí jdeme na další testy a podle nich se uvidí. Snad začneme trénovat alespoň po skupinkách. Naštěstí můžeme být doma, zajít na procházku, když dodržíme distanc od ostatních.

Takže nejste nikde zavření?

Ještě aby nás zavírali, to by bylo šílený. I tak je to blázinec, když víme, že tenhle týden do žádného zápasu nepůjdeme.

Odložilo se vám jich hned pět.

Štve nás to. Půl roku jsme nehráli, první zápas se zrušil, pak jsme zvládli dva a zase přišla pauza. Trochu na hlavu. Ale víte co, každý věděl, že se něco takového může stát. Musíme jen počkat.

Ruská média Jokerit vybízejí, aby se přestěhoval do jiného města. Je to řešení?

Mluvilo se o tom celou přípravu. Prioritou zůstávaly Helsinky, prodej lístků je pro klub velký přínos do rozpočtu... Ale ano, mohli jsme být v lotyšské Rize, ruském Petrohradu nebo estonském Tallinnu. Pro průběh ligy by to zřejmě bylo jednodušší, ale pro nás by to bylo strašné. Bydlet někde na hotelu bez rodin?

Ve Finsku je lépe, předpokládám.

Já jsem tu opravdu spokojený, je to hezká země. Navíc se nám v létě narodil syn.

Na severu Evropy jste už třetím rokem, jen jste teď vyměnil finskou ligu za KHL.

Pro mě KHL byla prioritou. Původně jsem chtěl do ruského klubu, nějaká jednání probíhala, ale pak se ozval Jokerit s velkým zájmem. A domluvili jsme se na dva roky, což dávalo vzhledem k pandemii a novému přírůstku v rodině smysl.

Když jste covid prodělal, bojíte se vůbec, že byste mohl být pozitivní podruhé?

Jelikož se objevily informace, že se to dá chytit podruhé, tak někde vzadu v hlavě lehkou obavu mám. Ale věřím, že se to už nestane.