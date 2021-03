Rok v Rusku a pak? Variantou číslo jedna je Motor, naznačil gólman Kovář

Pro Kováře to byla na jeho poměry klasická sezona. Odchytal v základní části největší porci utkání ze všech gólmanů soutěže (51), držel si skvělé statistiky s úspěšností okolo 92,5 % a dával svému týmu pravidelně šanci na úspěch. Jenže mužstvu se nedařilo. Už v základní části se spíše trápilo a po slušném úvodu následoval propad až na sedmou příčku východní konference.

Rychlý konec musel skousnout i v play off, kdy ho hned v prvním kole vyřadil Omsk 4:1 na zápasy. „Po takové sezoně se to asi i čekalo, i když jsme se snažili o opak. Něco nám pořád chybí k tomu udělat krok vpřed. Poslední dva roky náš klub dělá spíš kroky vzad,“ připouští 32letý brankář.

Kovářův celek sehrál s favoritem vyrovnanou partii. Za stavu 1:2 na utkání však doma neudržel dvoubrankový náskok a nakonec padl ve druhém prodloužení. „Je to smutné, ale zároveň jsme si postoupit za celou sezonu nezasloužili. Čtvrtý zápas byl rozhodující. V tom pátém jsme sice vedli, pak se nám však zranil obránce, ve druhé třetině jsme dostali tři góly a už jsme neměli síly na zvrat. Soupeř byl lepší, ale nevyužili jsme šance, které jsme měli,“ lituje.

Vítěznou branku ve druhém prodloužení klíčového čtvrtého duelu trefila bývalá hvězda NHL Ilja Kovalčuk a stejně jako většinu gólů v sérii mu ji připravil Sergej Tolčinskij. „Za sedm let v klubu jsme prohráli osm z devíti prodloužení. Vyhrát jen půlku, došli bychom mnohem dál. Chybí nám hráč, který trefí rozhodující gól,“ míní.

Kromě samotného úvodu se v Rusku odehrála celá sezona s fanoušky v hledištích. V každém regionu je to jinak, nicméně Jekatěrinburg nastoupil jen k pěti zápasům před prázdnou halou. „Je to příjemné. Někde už jsou haly plné. Fungují restaurace, bary, kavárny, děti chodí do škol. Rusové chápou, že se jinak žít nedá. Bojím se, co mě čeká doma,“ přiznává.

Dlouhé odloučení od rodiny

Za rodinou se gólman moc těší. V průběhu sezony byl doma dvakrát na čtyři dny. „Osm dní za osm měsíců, to je vysoká daň za rok v KHL. Z nějakého důvodu letos nedokázali vyřídit víza mojí rodině. S manželkou jsme se rozhodli, že to vydržíme, i když to bylo strašně těžké. Zvládli jsme to a teď se těšíme na společný čas,“ raduje se.

Za svými nejbližšími domů do Mirotic u Písku Kovář dorazí zhruba za týden. Z Ruska totiž zamíří nejprve do Německa, kde ho čeká operace. Do vyřazovacích bojů vstupoval s problémy s kolenem. „Příjemné to nebylo, ale chytat jsem mohl. Podstoupím teď drobný operační zákrok,“ uvádí.

V Čechách by měl zůstat zhruba čtyři měsíce. Pak ho čeká návrat do Ruska, přestože mu tam po sezoně skončila smlouva. „Kvůli covidu a zájmu o mě jsme se s rodinou rozhodli, že ještě minimálně rok budu pokračovat. Ještě nenastal čas, abych v KHL složil zbraně,“ velí Kovář, který v úterý s Jekatěrinburgem podepsal novou roční smlouvu.

V ruské lize tak navýší svůj počet startů v základní části, který v posledním utkání stanovil na 400. Zvládl to jako teprve třetí gólman ve 13leté historii soutěže. „Připomněli mi to fanoušci i můj tým. Myslím, že je to slušné a zanechal jsem po sobě stopu. Chybí jen týmový úspěch, který si asi nechávám na poslední sezonu,“ usměje se.

Prozatím se tedy odkládá návrat Jakuba Kováře domů. Až nastane, zájemců by byla celá řada. Gólmana už nyní oslovilo hned několik klubů, včetně Budějovic. „V únoru jsem byl na jednání, potěšil mě jejich zájem. Dohodli jsme se, že pokud budu v Česku, budu s nimi mluvit jako s prvními,“ zdůraznil.

Úspěšný brankář na dálku sledoval i premiérovou sezonu Motoru v extralize. „Úspěšná nebyla, to je jasné. Ale víc mě mrzelo, že si fanoušci po dlouhých letech nemohli užít nejlepší české týmy. Letos nebyl tlak na sestup, příští rok to bude jiné, kdy hrozí hned dvěma týmům. Snad se to nás Jihočechů týkat nebude,“ přeje si.