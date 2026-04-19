Obránce Kindl slaví další titul v Evropě, vyhrál francouzskou ligu s Bordeaux

Devětatřicetiletý Kindl, jenž do Bordeaux zamířil poté, co minulý ročník dohrál v druhé nejvyšší finské soutěži v celku Joensuu Kiekko-Pojat, má ve sbírce i zlato z roku 2024 s norským Storhamarem.
V základní části si připsal ve 37 zápasech 21 bodů za čtyři branky a 17 asistencí. V play off odchovanec Šumperka zaznamenal ve 13 utkáních jednu přihrávku.
Kindl strávil také osm sezon v NHL, odehrál 351 zápasů a dalších 20 duelů v play off za Detroit a Floridu. Red Wings jej draftovali roce 2005 v 1. kole na 19. místě. V roce 2014 se představil na mistrovství světa v Minsku.