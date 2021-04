Brzy se to může stát. Chicago, které si ho před čtyřmi lety vyhlédlo na draftu, na něj vlastní hráčská práva už jen do konce května. Galvas junior mezitím odešel z Olomouce do finské ligy, kde poslední dvě sezony hrál za Jukurit. „A teď se cítím na další posun,“ poví opatrně.

Dřív jsem byl dost rozlítaný. Chtěl jsem být všude, ale věřím, že jsem ve hře trpělivější. Pořád ale musím spoustu věcí zlepšovat. Jakub Galvas hokejový obránce