Dal pět gólů, přesto prohráli. Na Slovensku válí Kanaďan s poskvrněnou minulostí

Dřívější kanadský obří talent se v létě upsal slovenským Michalovcům, kde doufá v napravení reputace a třeba i vystřelení za lepším angažmá.
A v premiéře před domácími fanoušky se uvedl vskutku parádně. Michalovce ovšem brzy proti Liptovskému Mikuláši prohrávaly, v půlce zápasu svítilo na tabuli nelichotivé skóre 0:4.
V ten moment udeřil Virtanen poprvé, ale soupeř měl připravenou odpověď. Devětadvacetiletý rodák z Britské Kolumbie nicméně ve třetí třetině přidal další čtyři góly a vyrovnal. Avšak jen aby tři vteřiny před koncem nakonec rozhodl o výhře soupeře další ze zámořských hráčů Xavier Cormier.
Emoce se v něm musely mísit. Individuálně si nemohl přát lepší zápas, ale když ani takové představení nestačí na výhru...
Jenže Virtanen má pověst hráče, který často upřednostňuje právě sebe samotného, než že by si zrovna lámal hlavu nad prospěchem týmu.
Například když působil ve Švýcarsku, zdroj tamního deníku Le Matin pronesl: „Zadní strana dresu má pro něj větší hodnotu než ta přední.“
Ale to už bychom přeskočili spoustu důležitého, co Virtanenova kariéra obnáší.
Psalo se jaro roku 2021, kdy se po sociálních sítích začala šířit znepokojující zpráva. Mladá dívka se na instagramu svěřila o čtyři roky starém zážitku, kdy měla být sexuálně zneužita. A násilníkem měl být právě Virtanen.
Ani hokejově už to v tu dobu nebylo úplně ono, Virtanen měl za sebou nepovedenou sezonu, kdy naskočil v dresu Vancouveru jen do 38 utkání s bilancí 5+0. Ale tato kauza dodávala jeho kritice ještě úplně jiný rozměr.
Dívku měl donutit k sexu, ačkoliv ona ho několikrát odmítala. Ubránit se ale nedokázala. Canucks ho následně vyřadili z týmu, případem se začala zabývat policie.
Ještě během vyšetřování si Virtanen zabalil kufry a uspal se Spartaku Moskva, odkud ovšem po vypuknutí války bez vědomí klubu zmizel. Brzy nato ho čekal soud, který ho zbavil obvinění. Výpovědi měly až příliš nesrovnalostí.
Ani poté ovšem Virtanenova pověst nenabrala zlepšující se křivku. Neuspěl na zkoušce v Edmontonu, tak se vydal do druhé švýcarské ligy do Vispu. Bodově se mu dařilo, ale v kabině se zrovna nepohodl. Po jedné z porážek se dokonce popral se spoluhráčem na střídačce, čímž jeho angažmá definitivně skončilo.
Poslední dvě sezony strávil v Německu, kde patřil spíše do průměru. V Michalovcích ale nyní ukázal, že hokej pořád umí. Jen musí především dokázat, že se polepšil jako člověk. Jinak si přesun do kvalitnější soutěže bude hledat jen těžko.