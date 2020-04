Brankář Sorokin skončí v CSKA a zamíří do Islanders, tvrdí ruská média

dnes 10:34

Za New York Islanders by v příští sezoně NHL mohli chytat dva ruští brankáři. Podle listu Sport-Express neprodlouží olympijský vítěz z Pchjongčchangu Ilja Sorokin smlouvu v CSKA Moskva a po šesti letech od draftu zamíří do Severní Ameriky. V Islanders vytvoří dvojici s krajanem Semjonem Varlamovem, německý gólman Thomas Greiss tým zřejmě opustí.

Čtyřiadvacetiletý Sorokin, loňský držitel Gagarinova poháru a nejlepší hráč play off Kontinentální ligy, sice může podepsat smlouvu od 1. května, v NHL si ale zachytá až v příštím ročníku. Elitní severoamerická hokejová soutěž je v současnosti přerušena kvůli pandemii nového koronaviru. Trojnásobný bronzový medailista z MS Sorokin je navíc podle listu dobrým kamarádem Igora Šesťorkina, který chytá za konkurenční Rangers. „Před týdnem mi Igor řekl, že je připravený dělat Iljovi řidiče. A že už se těší, jak spolu budou soupeřit o krále New Yorku,“ uvedl autor.