Kovalčuk se po dvou letech vrací k hokeji, bude hrát v KHL za Spartak Moskva

Kovalčuk, jedna z největších hvězd ruského hokeje tohoto století, ukončil kariéru v dubnu 2021 po zisku Gagarinova poháru s Omskem. Do Spartaku se vrací po více než dvou desetiletích: v moskevském týmu působil do roku 2001, kdy jako jednička draftu odešel do NHL.

V elitní zámořské lize Kovalčuk odehrál během 15 sezon 926 zápasů, v nichž vstřelil 443 gólů a zaznamenal 433 asistencí. V NHL působil nejprve v Atlantě a poté v New Jersey, kde skončil v roce 2013 po pouhých třech letech patnáctiletého kontraktu s Devils na 100 milionů dolarů.

Dalších pět let hrál Kovalčuk za Petrohrad, s nímž dvakrát ovládl KHL. V roce 2018 se rodák z Tveru do NHL vrátil a do roku 2020 před odchodem do Omsku oblékal dresy Los Angeles, Montrealu a Washingtonu.

S reprezentací získal Kovalčuk zlato na ZOH 2018 v Pchjongčchangu a bronz v Salt Lake City 2002. Mistrem světa se stal v letech 2008 a 2009 a přidal ještě dvě stříbra a tři bronzy. Byl manažerem reprezentace pro olympijský turnaj v Pekingu 2022, kde Rusko podlehlo ve finále Finsku.