Pavlík věří v sílu motivace: Vždyť nám vzali pohár, vzkazuje před Frölundou

Sice to od ní budou už tři roky, ale hradecký útočník Radovan Pavlík je přesvědčen, že tehdejší porážka dává Mountfieldu do sobotního zápasu v Lize mistrů proti Frölundě zvláštní sílu. „Vždyť nám vzali pohár, máme jim co vracet,“ řekne útočník při dotazu, jak vidí čtvrté vystoupení Mountfieldu v základní skupině letošního ročníku Ligy mistrů.